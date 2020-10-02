2020新北「府中搞什麼鬼」 本月中開跑

2020新北「府中搞什麼鬼」規畫推出猛鬼巴士遊程，預計本月16日開跑；每年民眾 最期待的變裝比賽今年分鬼怪組與趣味組，總獎金21萬元。另外，不給糖就搗蛋、鬼抓人等系列活動即日起開放報名到27日止。

經發局長何怡明表示，今年啟動猛鬼巴士串起府中雙城，將打造鬼怪導遊專屬行程，帶領民眾在府中雙城吃喝玩樂，讓更多人參與、留得更久、消費更多。

為營造萬聖節氛圍，目前已在板橋非常熱區與介壽公園廣場打造3座裝置藝術，主題分別是童話故事中的「紅舞鞋」、「糖果屋」和「小紅帽」，民眾與裝置藝術合照上傳到「來趣新北金發局」粉絲頁，即可抽獎，11月將抽出3人，可分別獲得2000元郵政禮券；活動當天出示打卡畫面，可換萬聖節小禮物。