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2020新北「府中搞什麼鬼」 本月中開跑
2020新北「府中搞什麼鬼」規畫推出猛鬼巴士遊程，預計本月16日開跑；每年民眾 最期待的變裝比賽今年分鬼怪組與趣味組，總獎金21萬元。另外，不給糖就搗蛋、鬼抓人等系列活動即日起開放報名到27日止。
經發局長何怡明表示，今年啟動猛鬼巴士串起府中雙城，將打造鬼怪導遊專屬行程，帶領民眾在府中雙城吃喝玩樂，讓更多人參與、留得更久、消費更多。
為營造萬聖節氛圍，目前已在板橋非常熱區與介壽公園廣場打造3座裝置藝術，主題分別是童話故事中的「紅舞鞋」、「糖果屋」和「小紅帽」，民眾與裝置藝術合照上傳到「來趣新北金發局」粉絲頁，即可抽獎，11月將抽出3人，可分別獲得2000元郵政禮券；活動當天出示打卡畫面，可換萬聖節小禮物。
今年變裝比賽鬼怪組前3名可分別獲得5萬、3萬及1萬元獎金；趣味組前3名1萬、8千、6千元，5名佳作各得500元；當日票選12名人氣獎3000元。系列活動中刺激的「鬼抓人」活動將打造全新關卡，提升難度，成功突破封鎖線可獲200元商圈購物券。
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