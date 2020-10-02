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新北推校園犬繪畫比賽 盼從小建立動保觀念

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市推出繪出與校園犬的幸福時光徵選活動。圖／新北市動保處提供
新北市推出繪出與校園犬的幸福時光徵選活動。圖／新北市動保處提供

新北市總計有66隻校犬、校貓，動保處表示，透過與學校合作安排生命教育課程，由公務獸醫師帶著貓狗到校園內宣導正確動保觀念，講解如何與狗貓相處、飼養方式及其習性，由於不是每校都會認養校園犬貓，動保處也舉辦「新北市繪出與校園犬的幸福時光徵選｣活動，在10月15日前將作品寄至動保處，就有機會獲得獎金。

要飼養校犬校貓，首先要確認師長間有共識且有主要照顧者，與家長溝通後確認沒問題，就會飼養校園犬，動保處說，人員都會在新北市內校園巡迴講解生命教育課程，課堂中學生嘗試伸手與狗狗互動，也反饋自己超喜歡狗狗，但家裡沒有養也沒有機會可以接觸狗狗，如果每天來學校都可以跟狗狗玩耍，一定很期待來上學。

動保處待魯處長楊淑方說，部分學校會安排校外教學到動物之家，例如新店、五股、中和、板橋等，讓學生透過與貓狗互動、餵食、學習如何照顧，藉由近距離互動建立正確的觀念及如何相處。

已經飼養校犬的學校，動保處也會幫忙施打狂犬病疫苗、給予外寄生蟲及心絲蟲預防投藥以及提通校犬終生醫療服務。國教署每年也提供各校校園犬補助經費，經費從1.5萬元到5萬元，有不同補助項目可提供補助。

新北市文化國小蘇穎群校長表示，學生因為校犬得到了歡樂，動物保護觀念也在學生心中萌芽，學生可以藉由繪畫把與校園犬的幸福時光描繪出來。新北市德音國小雖然沒有飼養校園犬，但老師卻覺得可以藉此活動教育學生愛護動物，在美術課讓學生發揮創意及想像力，課堂上學生們仔細描繪出心中校園犬的模樣。

新北市推出繪出與校園犬的幸福時光徵選活動，參賽對象為新北市各公私立國小學生，徵件即日至10月15日截止，完成作品可郵寄或親自送件至動保處，在10月21日公佈獲獎名單。依高、中、低年級分三個組別，各組第1名獎金2000元、第2名1000元、第3名500元及各組佳作獎10名每名獎金200元。獲選作品會於生命教育園區展覽及動保處網站進行線上畫展。相關問題可致電(02)29596353分機286毛小姐詢問。

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