機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

為營造都市友善安全環境、改善機車停放亂象，內政部日前擬修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，取消人行道設置機車停車格，卻引發機車族反彈。截至今年8月底，北市路邊機車停車格總計23萬7206格，人行道機車格就占了4萬695格，然而，統計至同月設籍北市機車數量有高達94萬7879輛，若確定修法，對於北市機車停車恐造成巨大影響。

根據台北市交通局停管處資料顯示，北市前5大劃設最多路邊機車停車格區域分別為大安區38614格、中山29230格區、中正區27541格、內湖區20850格、士林區19371格。

而劃設最多人行道機車停車格的前5大區則為中正區8266格、大安區7954格、中山區4092格、大同區3897格、信義區3269格。從數據中可看到，越是地狹人稠之處，劃設人行道機車停車格的情況就越普遍。

每日騎機車上下班通勤的李小姐批評，住家及上班地點並不在捷運或火車站附近，只能靠機車移動，過去停車不用錢，現在每天都要和其他機車族爭搶少之又少的停車格，還要被收取費用，現在面臨人行道機車格取消，「騎機車日曬雨淋已經夠辛苦，現在連機車格位都這麼難找，機車族難道不是人嗎？」

劃設最多人行道機車停車格的中正區民進黨議員吳沛憶指出，機車格不足長期為北市一大問題，機車族抱怨連連，加上還要把位子分給共享機車業者，一般民眾可以停放的機車格位又變更少，建議停管處除規畫公有汽車停車場外，也要在公有停車場中增設機車停車格，行人的安全要顧，機車族的權益也不能少。

長期關注北市交通議題的國民黨議員徐弘庭指出，台北市長柯文哲近年來不斷推動機車相關政策，包含取消行駛內側道路、機車月票及機車格位全面收費，現在又有取消人行道機車格議題，建議北市府應循序漸進，先把人行道拓寬做好、完整標示機車格收費地區且周遭盡量不要設人行道機車格，以免造成停車亂象。