台東縣府自辦12年的「返鄉專車」 中秋過後走入歷史

台東縣政府自辦12年的「返鄉專車」廣受好評，不過，今年中秋連假後將不再續辦走入歷史，縣府交通及觀光發展處表示，明年起，回歸台鐵局服務，提供更好的返鄉專車售票服務。

縣府交觀處長余明勳臉書寫到，經多次會議協商，台鐵局長張政源同意，在台鐵售票系統更新後，將台東返鄉專車車票納入台鐵購票系統銷售，於明年實施，相關訂票資格規定，比照現有規範辦理。

旅外台東縣民過去逢連續假期返鄉訂票，都面臨訂不到票的窘境，縣府自民國97年起自辦返鄉專車服務，先行向臺鐵包車，並自行建置訂票系統，在人力與資源都有限的環境下，保障鄉親順利返鄉，實施至今廣受好評。

12年來服務台東鄉親逾萬人次，縣府末代自辦返鄉專車於9月30日發車，未來將不再續辦，民眾得知消息都感到可惜，也感謝縣府多年來的貼心服務。

許姓縣民說，以前每次逢年過節想回台東都搶不到車票，還好有縣府辦理返鄉專車，工作人員都非常親切溫暖，不但協助我們取票，也會引導上車，想對縣府和工作人員說「你們辛苦了，有你們真好」。

但也有縣民擔心縣府將返鄉專車回歸給台鐵，現有實名制訂票都不好訂了，未來訂票可能更不好訂，不知道會不會像過去一樣，面臨一票難求的夢靨。