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新北永和中興公共托育中心前 本月5日起機車退出騎樓

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市永和區中興公共托育中心前將自10月5日起實施機車退出騎樓。圖／交通局提供
新北市永和區中興公共托育中心前將自10月5日起實施機車退出騎樓。圖／交通局提供

新北市交通局今天宣布，永和區中興公共托育中心前將於本月5日起實施機車退出騎樓，成為全市實施機退的第103處避難弱勢場所。交通局表示，汽機車占用騎樓將逕行舉發或拖吊，處600元至1200元罰款；商家堆放椅子、路擋最高可罰2400元。

停車營運科長許芫綺表示，永和區國光路116巷中興公托中心屬於避難弱勢場所，交通局上周起每日派員在騎樓停放機車上張貼實施機退的宣傳單，警方也配合勸導，預定下周一實施。日後交通會會不定期配合公安小組派員巡查，查獲一律開罰並拖吊。

交通局長鍾鳴時表示，交通局從2009年起在主幹道、捷運系統周邊及有公安顧慮社區，優先規畫機退，迄今全市共在112條路段及102處避難弱勢場所實施，執行路段總長度約92.4公里，退出機車數約2萬輛。

公安 捷運

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