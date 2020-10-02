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中秋連假新北經發局協調50多家業者 經外送平台9折優惠
中秋連假新北市經發局協調超過50家餐飲業者提供9折優惠；另搭配消費競賽，11月15日前和合作外送平台foodomo、foodpanda、樂購蝦皮累積訂購消費金額前3名，有機會獲得總獎金7萬元的郵政禮券，目前已有超過500家業者參與。
經發局長何怡明表示，疫情期間宅經濟順勢而起，外送平台熱門，居家檢疫及隔離者也廣泛運用。市府振興餐飲業經，推動消費競賽並與外送平台合作，協商推出新北業者專屬優惠，且進一步向平台業者爭取增加深坑、石碇、八里、瑞芳4區服務範圍。
不過有外送員說，中秋連假很多店都不營業，不管是不是和市府合作，他們都要接單，業務少得可憐，決定臨時放假，讓自己休息1天，如果今天情況未改善，可能也會繼續休假。
另外，設籍新北市的固定實體門市餐飲業者或特定商圈、夜市、市場的個體經營餐飲業者，三大外送平台有專屬優惠，只要本月31日前在合作外送平台申請上架，交付相關申請文件，可獲補助金5000元，名額有限，經費用完為止。
還有「點餐滿額贈活動」，只要於合作平台消費滿額500元，有機會抽消費抵用金100元，共300名。
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