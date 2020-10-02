快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶著蜜蜂「逐百花而居」 新北蜂農堅持釀優質蜂蜜

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
吳憶宜說，要能夠釀出優質的龍眼蜜、荔枝蜜、柚子蜜，除了以三峽的養蜂場為基地，還得和許多不分南北的農友合作。圖／新北市農業局提供
吳憶宜說，要能夠釀出優質的龍眼蜜、荔枝蜜、柚子蜜，除了以三峽的養蜂場為基地，還得和許多不分南北的農友合作。圖／新北市農業局提供

在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜和曾國信，帶著自家蜜蜂「逐百花而居」，堅持與不噴灑農業的農友合作，釀出優質蜂蜜，近期透過新北市農業局媒合，透過友善契作大聯盟增加自家產品的銷售量。

吳憶宜和曾國信今年夏天前往新北市的北部山區，將多個蜂箱放置在森林內，用燻煙器安定住箱內的蜜群，做好採蜜前的前置步驟，就是要堅持把自己家人也能安心食用的優質蜜品交到消費者的手上。

吳憶宜說，要能夠釀出優質的龍眼蜜、荔枝蜜、柚子蜜，除了以三峽的養蜂場為基地，兩人還得和許多不分南北的農友合作，並堅持絕對不能噴灑化學農藥，才能讓蜂群和消費者都健康生活。

為推廣新北在地優質有機農產品，新北市政府與全球最大有機農業民間組織「IFOAM亞洲分會」，共同設立「亞洲有機行銷智能中心」，其中透過非傳統通路的創新行銷模式，協助有機農友增加銷量，藉以擴大有機農產品的產量與質量，因此建立「友善契作大聯盟」，透過電商、企業媒合協助銷售。

農業局長李玟表示，農業局成立「友善契作大聯盟」，除了在虛擬通路與電商合作為農友銷售，實體方面也媒合了農友參加市集活動，與更多潛在契作客戶接觸，如9月12日才媒合鼎勝養蜂場參加浮洲和住宅的曙光市集，擺攤僅3小時就賺到6000元，增加曝光機會。

吳憶宜和曾國信更加入農業局和奧丁丁合作設置的「新北友善契作專區」，專區內除了有鼎勝養蜂場屢屢獲得蜂蜜評鑑比賽頭等獎的優質蜂蜜，還有多樣的友善及有機農產品可供選購。

在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜（左）和曾國信（右），帶著自家蜜蜂「逐百花而居」。圖／新北市農業局提供
在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜（左）和曾國信（右），帶著自家蜜蜂「逐百花而居」。圖／新北市農業局提供

蜂蜜 電商

延伸閱讀

車流暢通！新北上午僅國一泰山段和新店局部地區小塞車

新北三峽重機擦撞小貨車 騎士傷重不治

新北房市推案量 穩冠六都

新北三峽登革熱 再傳2確診案例

相關新聞

夜訪女王活動人潮爆量 野柳地質公園一出一進大排長龍

野柳地質公園夜訪女王活動在中秋連假首晚人潮爆量，園區原定開放500人入園，見遊客多，進入800人後採取一出一進管制，有些...

拿回環狀線經營權 新北函北市解約

新北環狀線受到新冠肺炎影響運量不佳，引發新北議會不滿。新北市長侯友宜喊出「自己的捷運自己負責」後，新北捷運局9月21日已...

中秋連假新北經發局協調50多家業者 經外送平台9折優惠

中秋連假新北市經發局協調超過50家餐飲業者提供9折優惠；另搭配消費競賽，11月15日前和合作外送平台foodomo、fo...

帶著蜜蜂「逐百花而居」 新北蜂農堅持釀優質蜂蜜

在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜和曾國信，帶著自家蜜蜂「逐百花而居」，堅持與不噴灑農業的農友合作，釀出優質蜂蜜，...

捷運新北投站增設第2出入口 10月5日開放啟用

台北捷運新北投站現僅有單一出入口，因應高齡社會及創造捷運新北投站周邊商業機能，並提升捷運服務品質與便利乘客使用，北市捷運...

林智堅表態不選新北市長 侯友宜：好人才都為國家所用

新北市長侯友宜今天南下新竹會新竹市長林智堅，並由林智堅帶侯友宜導覽2020台灣設計展，藍綠市長之間相談甚歡；期間接受媒體...

新北交通局10月在汐止、中和及板橋啟用3停車場

新北市交通局在本月啟用3處新停車場，包括汐止區建成平面停車場、中和秀峰平面停車場和板橋長江路機車停車場，汽車臨停每小時2...

秋遊新北農再社區　享受秘境景點不怕人擠人

秋高氣爽，中秋四天連假到來，想出去玩又怕景點人山人海嗎？新北市農業局精選3個秋季「著時」適合秋遊的農再社區，享受秘境級景...

天母首座木質闖關遊戲場 成為親子遊憩熱門景點

台北市士林區天母蘭雅一號公園為超過30年的老公園，為讓當地民眾有良好休憩場所，北市府公園處將舊有遊具更新，打造一座木質闖...

影／夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制 明有陳昇

新北市野柳地區白天因有萬里蟹活動，晚間野柳地質公園夜訪女王頭，因此昨天中秋連假第一天日夜都有塞車，人潮爆量，人潮、車潮今...

北市烏龍罰單 5年逾1.5萬件

台北市交通罰單量居高不下，但議員王浩發現，2015至2019年間，市警局接獲13萬9365件交通違規罰單申訴案，其中1萬...

檢舉案罰單爭議 警方：從寬認定

員警疏失開出烏龍罰單原因不一，包括認證錯誤、委外建檔錯誤、違規事實引用法條錯誤、重複舉發、拍攝技巧和採證不足，以及牌號與...

熱門新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

結合幾米、彎彎創作 在平溪菁桐和新店碧潭邀民眾賞月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。