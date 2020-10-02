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帶著蜜蜂「逐百花而居」 新北蜂農堅持釀優質蜂蜜
在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜和曾國信，帶著自家蜜蜂「逐百花而居」，堅持與不噴灑農業的農友合作，釀出優質蜂蜜，近期透過新北市農業局媒合，透過友善契作大聯盟增加自家產品的銷售量。
吳憶宜和曾國信今年夏天前往新北市的北部山區，將多個蜂箱放置在森林內，用燻煙器安定住箱內的蜜群，做好採蜜前的前置步驟，就是要堅持把自己家人也能安心食用的優質蜜品交到消費者的手上。
吳憶宜說，要能夠釀出優質的龍眼蜜、荔枝蜜、柚子蜜，除了以三峽的養蜂場為基地，兩人還得和許多不分南北的農友合作，並堅持絕對不能噴灑化學農藥，才能讓蜂群和消費者都健康生活。
為推廣新北在地優質有機農產品，新北市政府與全球最大有機農業民間組織「IFOAM亞洲分會」，共同設立「亞洲有機行銷智能中心」，其中透過非傳統通路的創新行銷模式，協助有機農友增加銷量，藉以擴大有機農產品的產量與質量，因此建立「友善契作大聯盟」，透過電商、企業媒合協助銷售。
農業局長李玟表示，農業局成立「友善契作大聯盟」，除了在虛擬通路與電商合作為農友銷售，實體方面也媒合了農友參加市集活動，與更多潛在契作客戶接觸，如9月12日才媒合鼎勝養蜂場參加浮洲和住宅的曙光市集，擺攤僅3小時就賺到6000元，增加曝光機會。
吳憶宜和曾國信更加入農業局和奧丁丁合作設置的「新北友善契作專區」，專區內除了有鼎勝養蜂場屢屢獲得蜂蜜評鑑比賽頭等獎的優質蜂蜜，還有多樣的友善及有機農產品可供選購。
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