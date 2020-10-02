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捷運新北投站增設第2出入口 10月5日開放啟用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運新北投站增設第2出入口，10月5日開放啟用。圖／北市捷運局提供
捷運新北投站增設第2出入口，10月5日開放啟用。圖／北市捷運局提供

台北捷運北投站現僅有單一出入口，因應高齡社會及創造捷運新北投站周邊商業機能，並提升捷運服務品質與便利乘客使用，北市捷運局於新北投站西側新增2號出入口，10月5日開放使用， 讓進入新北投站及前往周邊景點遊客能更佳便捷。

負責增設出口工程的捷運局第一區工程處表示，此項工程於今年3月10日開工，原訂11月4日才完工，為儘早提供居民及旅客服務，嚴格督促施工廠商加快各項作業及施作期程，由北捷公司完成機電系統相關設施整合安裝測試工作，才提前於9月底完工、10月5日啟用。

捷運局指出，北捷路網建設的發展，與地區人口密度及商業發展息息相關，經廣納地方民意並評估北投地區整體旅次量需求，於新北投站西側地面往七星公園方向增設第2個出入口，設置驗票閘門、自動售票機及查票機，戶外興建長2.4公尺的鋼製樓梯，並配置樓梯雨遮、鐵捲門、照明及指標設備。

捷運局表示，新設置的2號出入口，不僅能有效縮短乘客進出車站的步行距離，也讓前往七星公園休憩或新北投車站乘客更加便利，達到旅客分流、有效疏散人潮目的，並為七星街上的捷運美食商店帶來人潮、創造更多周邊商機，但需要使用電梯的長者或身障人士仍使用第1出入口進出車站。

捷運新北投站增設第2出入口，10月5日開放啟用。圖／北市捷運局提供
捷運新北投站增設第2出入口，10月5日開放啟用。圖／北市捷運局提供

捷運 北投 新北

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