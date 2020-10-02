全國首創！台中勞工局設「工會公益金質獎」

台中市勞工局今年全國首創「工會公益金質獎」評選及「工會職人」甄選，鼓勵台中市勞工團體積極投入公益、勞工強化職場競爭力，預定甄選報名及徵件日期至10月31日，鼓勵各工會團體踴躍報名參選。

勞工局長吳威志表示，「工會公益金質獎」鼓勵全市493個工會團體，引領會員參與社會公益活動，有別於以往工會舉辦活動，公益金質獎是透過鼓勵工會參與慈善公益的方式，幫助弱勢，今年度徵選公益金質獎1名、公益銀質獎2名、公益銅質獎3名、熱心公益獎數名，透過工會團體的組織動員能力，將善心分享給所有市民。

勞工局也創新舉辦「工會職人」徵選，藉由發掘隱藏的工會職人，展現台中市勞動活力。今年甄選活動要徵求「傳承自營作業者（年資10年以上）」、「創新自營作業者（創意發想者）」、「獨門技術職人」等3類型工會職人，讓勞工之間互相觀摩、精進行業技術與專業職能。