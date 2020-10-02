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新北交通局10月在汐止、中和及板橋啟用3停車場

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市板橋長江路機車停車場有377個機車格可用。圖／交通局提供
新北市板橋長江路機車停車場有377個機車格可用。圖／交通局提供

新北市交通局在本月啟用3處新停車場，包括汐止區建成平面停車場、中和秀峰平面停車場和板橋長江路機車停車場，汽車臨停每小時20元、機車每次10元。

汐止建成停車場位在鄉長路一段與大同路三段路口，鄰近台鐵五堵車站、台5甲線快速路和汐止老街；中和秀峰停車場在秀峰街73巷，鄰近捷運環狀線秀朗橋站、台64線快速路。場內均設置設置全自動繳費機、監視器，以LED燈具照明。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，2地本來分別是台鐵和國產署閒置土地，經交通局徵詢協調後，闢建為停車場，9月初試營運，本月起收費營運。

陳明湖說，汐止建成停車場有98個汽車格，每小時收費20元，月票2000元；中和秀峰停車場有16個汽車格、130個機車格，汽車每小時20元，月票3500元，機車每次10元，月票200元。

另外，板橋大漢橋下的長江路機車停車場也開始收費營運，有377個機車格，每次10元，月票100元。

停車場 汐止

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