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秋遊新北農再社區　享受秘境景點不怕人擠人

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
忠山社區美人花，美人花樹上都有長刺瘤，提醒民眾拍照時不能太靠近。圖／新北市農業局提供
忠山社區美人花，美人花樹上都有長刺瘤，提醒民眾拍照時不能太靠近。圖／新北市農業局提供

秋高氣爽，中秋四天連假到來，想出去玩又怕景點人山人海嗎？新北市農業局精選3個秋季「著時」適合秋遊的農再社區，享受秘境級景點也不怕人擠人。

每年秋天到來，也是淡水樹興社區出產冷壓蒔茶油的季節，蒔茶指的是由種子開始種植的茶樹，茶籽成熟後採收、壓製都由社區人手加工，剩餘的茶籽粉是去油的天然清潔劑。

樹興社區也推出茶油餐可接受預約，道地的農家菜使用茶油多了一股清新的香味，另外，淡水樹興里早年的木炭窯當地人稱都市秘境，也是名副其實「木炭的故鄉」，為了傳承文化，社區配合參與農村再生計畫運用在地石材建置窯房，修護窯體結構更堅固，至今僅剩該里的這一窯可供觀賞及使用，十足珍貴。

石門嵩山社區用友善耕作實踐里山精神，承載傳統的百年石砌梯田種植的千歲米是由年齡相加超過千歲的爺爺奶奶們種植的黑米與越光米，友善農業精神獲得大眾肯定，往往稻米尚未收成就被預訂一空。社區除了友善耕種以外，也積極推廣食農教育，與企業合作辦理親子日等活動。　　

淡水除了春天的櫻花外，秋天也有另一種美景，淡水忠山社區的奎柔山路兩旁遍植美人樹，秋天時奼紫嫣紅的美人花是遊客的必拍美景，美人樹的樹幹肥大就像酒瓶，又有「酒瓶木棉」的稱號，但是整棵樹都有長刺瘤，提醒民眾拍照時不能太靠近，每年花季時都會有許多遊客朝聖健行，是適合全家大小一同出遊的美麗社區。

農業局長李玟表示，農業局輔導社區透過農村再生計畫輔導社區發展，新北市轄區內的農村再生社區一年四季都有不同的美景與產物，歡迎大家利用中秋連假時間，全家一起到社區走走親近農村。

蒔茶茶籽中秋白露後即可準備採收。圖／新北市農業局提供
蒔茶茶籽中秋白露後即可準備採收。圖／新北市農業局提供
石門嵩山社區百年石砌梯田錯落有致的美景。圖／新北市農業局提供
石門嵩山社區百年石砌梯田錯落有致的美景。圖／新北市農業局提供

淡水 農村再生

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