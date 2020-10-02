天母首座木質闖關遊戲場 成為親子遊憩熱門景點

台北市士林區天母蘭雅一號公園為超過30年的老公園，為讓當地民眾有良好休憩場所，北市府公園處將舊有遊具更新，打造一座木質闖關遊戲場；另外還有歐洲城堡遊具，針對不同年齡層孩童規畫適當遊戲區，成為親子出遊最佳玩樂去處之一。

公園處長陳榮興指出，位於士林忠誠路的蘭雅公園為天母地區第一個具闖關遊戲場的特色共融公園，遊具設計包含木樁區、木桶隧道區、繩索平衡區及小木屋滑梯區，可訓練孩子手腳並用的基礎平衡感並發揮創意，各區難度不同；小木屋滑梯則能享受速度與前面繩索、平衡區過關的成就感。

陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，蘭雅公園中還有一組歐洲城堡遊具，針對不同年齡層的孩童規畫適當的遊戲區域，城堡地下可供小小孩玩角色扮演及玩石頭遊戲，大一點孩童可嘗試從不同路徑登上城堡，訓練其體力、觀察力及判斷力；另外，一旁也有大人可使用的體健設施。