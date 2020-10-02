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影／夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制 明有陳昇

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。圖／新空間公司提供
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。圖／新空間公司提供

新北市野柳地區白天因有萬里蟹活動，晚間野柳地質公園夜訪女王頭，因此昨天中秋連假第一天日夜都有塞車，人潮爆量，人潮、車潮今天也都有總量管制，提醒民眾注意管制。明天晚上登場的「女王音樂會」，將有知名台客天王陳昇、美聲天后周蕙等演出，估人潮會再爆量。

北觀處表示，野柳地質公園夜訪女王活動今年受疫情影響延後辦理，從9月27日到10月4日，民眾晚間僅須憑2張2020年9、10月發票即可免費入園。昨晚人潮爆量，採總量管制。為維護遊客安全，若園內人數達500人，將進行人員管制，採一出一進。

野柳地質公園營運的新空間公司總經理楊景謙說，昨天因為天氣好，加上連假關係，人潮爆量，原本每天5、6百人，昨天一口氣增到3千多人，超過園區所能負荷，因此採總量管制，請民眾在等待時多一點耐心。

夜訪女王頭活動，岩石光影區域規畫「俏皮公主」、「女王頭」燈區，活動時間從晚間6時30分至9時，每30分鐘呈現光影燈光秀，民眾可在近距離觀賞各區蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景在燈光照映下的美景。

3日晚上7時登場的「女王音樂會」，有台客天王陳昇、美聲天后周蕙、國立台灣交響樂團青年弦樂團及小提琴康妮媚演出。音樂會的票已抽完，現場無開放購票，北觀處在第一區的觀海木棧平台增設大螢幕區實況轉播音樂會的現場實況，·當晚開放前200位民眾免費入場，下午5時30分開始排隊領取號碼牌，6時30分開放入園，没抽中音樂會門票的民眾也可現場排隊領號碼牌入場。

另外，昨天野柳地區萬里蟹活動開跑，大批遊客湧入，金山警分局4天連假也都採總量管制，管制措施方式為每日上午10時起，視龜吼及野柳地區停車場狀況，於港區停車場已停放9成車輛時，彈性實施總量管制措施，分別在台2線石角路口萬里隧道前及港東路與港西路口，管制期間除公車、活動接駁車及機關公務車，其他車輛彈性禁止進入，請用路人利用新北市萬里區公所提供接駁車服務。

警方提醒用路人盡量避開中午11時到下午3時中午用餐，及下午4時到晚間7時返程前往國道兩個車流尖峰時段，以減少塞車之苦，活動官網http://wanlicrab.tw/index.php及北觀處官網https://www. northguan-nsa. gov. tw/

夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭加萬里蟹日夜塞人車總量管制，明有陳昇。記者游明煌／攝影

女王頭 野柳

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