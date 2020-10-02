夜訪女王活動人潮爆量 野柳地質公園一出一進大排長龍

野柳地質公園夜訪女王活動在中秋連假首晚人潮爆量，園區原定開放500人入園，見遊客多，進入800人後採取一出一進管制，有些遊客等到發脾氣。園區表示，為了安全和參觀品質，10月2日、4日夜訪女王活動仍有人流管制，請遊客見諒。10月3日晚上為售票音樂會。

今年夜訪女王活動受疫情影響延後登場，民眾憑2張2020年9、10月發票即可免費入園。原本晚上6點30分才開放入園，9月30日因為遊客不少，提前6點開放，10月1日晚間更是在5點40分就讓遊客入園。