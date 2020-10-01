中秋來求姻緣 霞海城隍廟眾神作客板橋林家花園

板橋林家花園邀請台北霞海城隍廟眾神駐駕已多年活動，今年月下老人誕辰適逢中秋佳節，林家花園今年趁著中秋連續假期4天，推出「月老生日派對」限定活動，邀請民眾前來逛花園、祈福覓良緣。

新北市文化局長龔雅雯今進行迎神儀式，迎接霞海城隍爺、城隍夫人、月下老人、臨水夫人和魁星爺出巡至林本源園邸駐駕，龔雅雯說，歡迎熱戀的情侶、老夫老妻、新婚夫婦，相約到林家花園享受幸福氛圍，渴望緣分的民眾也要把握機會。

文化局指出，10月1日至4日除了眾神進駐，周五、六夜間都有「花月圓•夜未眠」的結合光雕2.0與興傳奇青年劇場演出，欣賞來青閣的浪漫光雕與演出，其古建築上投影的巨大月亮更是此次光雕的一大看點。