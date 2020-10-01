活蟹市集開幕萬里蟹飄香 9名幸運兒買2斤活蟹只要9元

新北市「野柳假日活蟹市集」今天開幕，一籠又一籠現捕萬里蟹從漁船運上岸後，直接送到市集供民眾選購，還有漁村產銷班媽媽現場烹煮服務，吸引許多遊客到海邊吹海風，吃萬里蟹。

新北市府農業局表示，每年9到12月是萬里蟹產季，捕蟹船主為打響萬里蟹品牌，每年都會在野柳漁港藍色公路候船亭舉辦假日活蟹市集，上午9點到下午4點供應「第一手」螃蟹讓民眾選購。

今天是市集開幕第一天，產銷班下午3點推出「破盤價」商品，100個2斤活蟹福袋只賣399元。遊客還可以玩幸運抽抽樂，有9名購買福袋的人，用9元就能帶走福袋。

中秋連假今天開始，野柳活蟹市集湧進人潮。來自桃園的張先生說，每年女兒都會來活蟹市集搶買福袋，可惜今年沒買到。還好現場活蟹攤位的萬里蟹價格，已比其他市場便宜，還是買得很開心。