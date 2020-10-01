捷運環狀線沒共識！新北欲買股權 北市盼中央具體整合

雙北為爭取捷運環狀線經營權引起爭議，環狀線目前由台北捷運公司營運，新北市長侯友宜今受訪時強調，「自己的捷運自己承擔」，表示新北9月21日已正式函請台北捷運局，希望依合約提前拿回自營；為增加新北在北捷公司股權，同天也行文交通部欲購買2席。對此，北市捷運局表示，股權部分北市不清楚，但環狀線雙北討論多次沒共識，希望交通部能出面，並提出具體作法整合。

捷運局指出，萬大線一期施工中，預計114年完工，由於萬大線除了1個交匯點在北市外，其他都在新北市，若新北市府盼萬大線二期轉換主管機關，規畫一期完工後，接下來的3年內新北可來做營運準備，進行種子教官訓練，3年後讓新北全整接手萬大線一、二期營運權。

但環狀線部分，北市還是秉持一個路線一個營運單位較為單純。新北市長侯友宜喊出「自己的捷運自己負責」，希望拿回環狀線第一階段的營運權，但環狀線目前僅規畫一個機廠及行控中心，同時兩個營運單位較不可行。

除了第一階段新北有出資外，南北環及東環段都是由北市出資、設計，未來營運權歸誰管，還有待討論。另外，契約最晚2023年新北要拿回營運權，屆時仍要討論南北環段到底誰來營運？現在雙北意見共識，希望交通部能出來整合，萬大線是否由新北市全權負責經營權，以及環狀線由誰經營。