柯文哲要交通部喬環狀線經營權 13日將開首長會議討論

捷運環狀線目前由台北捷運公司營運，新北市長侯友宜今受訪仍強調，「自己的捷運自己承擔」，新北在9月12日已經去函給北捷公司，之後也會相互坐下來討論，提早接是最好的。台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流活動時說，這需要交通部出來協調。對此，交通部表示預計10月13日召開首長會議討論。

柯文哲今天受訪時表示，現在基隆、輕軌、環狀線、萬大線，應該要整合。至於應該誰興建、誰來營運，要怎麼分配，的確是個問題，需要交通部出來，整合北北基桃不同的意見。

針對環狀線經營問題，交通部政務次長王國材說，對於兩位市長主動積極爭取營運權，表示肯定。交通部已成立北北基首長軌道政策溝通平台，由交通部長林佳龍與雙北、基隆等三位市長一起與會，預定10月13日召開第一次會議。若雙北有正式提案，會在平台協助。

據了解，相關平台首長會議原預計下周展開，受到立法院和地方議會的議程影響才改至13日。該平台屆時除了會召開首長會議，也會有工作小組會議，藉由多次工作小組會議凝聚相關議題共識。