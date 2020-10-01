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台中之寶1029歲茄苳王公樹 「契子」來祝壽

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市西區茄苳王公今年1029歲，是台中市最年長的樹，被當地人視為守護神，中秋節許多民眾祈求健康平安，給茄苳王公做「契子（台語乾兒子）」。圖／台中市民政局提供
台中市西區茄苳王公今年1029歲，是台中市最年長的樹，被當地人視為守護神，中秋節許多民眾祈求健康平安，給茄苳王公做「契子（台語乾兒子）」。圖／台中市民政局提供

台中市西區茄苳王公今年1029歲，是台中市最年長的樹，被當地人視為守護神，中秋節許多民眾祈求健康平安，給茄苳王公做「契子（台語乾兒子）」。茄苳王公廟及西區均安宮今天茄苳王公舉辦1029歲聖誕活動，許多「契子」都回來祝壽，民政局長吳世瑋也出席祝賀、與大家一起吃平安湯圓，現場氣氛熱鬧。

民政局長吳世瑋表示，茄苳王公是我們台中市之寶，樹齡悠久，並不斷繁衍出現「三代同堂」的奇特現象，為全台僅有，「契子」多達上萬名，堪稱全台之首。

吳世瑋也不忘宣傳市政，他說，市長盧秀燕為讓市民行得方便，特別推出雙十公車政策，今日從各地回來的「契子」，除共同為茄苳王公慶壽之外，也歡迎多加利用雙十公車優惠在台中遊玩，度過快樂連假。

今天茄苳王公慶生，現場規畫均安宮轎前鼓陣、中邑神將、竹圍福德宮金獅陣等表演節目，並安排薩克斯風演奏表演、氣功表演。

台中市西區茄苳王公今年1029歲，是台中市最年長的樹，被當地人視為守護神，中秋節許多民眾祈求健康平安，給茄苳王公做「契子」。圖／台中市民政局提供
台中市西區茄苳王公今年1029歲，是台中市最年長的樹，被當地人視為守護神，中秋節許多民眾祈求健康平安，給茄苳王公做「契子」。圖／台中市民政局提供

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