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一日限定！台北典藏植物園4日展出百種朱槿花

中央社 / 台北1日電

中秋連假來賞花，台北市政府表示，今年適逢朱槿雜交育種200週年，台灣朱槿花愛好者4日將在台北典藏植物園舉辦首次朱槿花展，展期僅1天，有超過百種朱槿花參展。

台北市工務局公園處表示，台灣各地朱槿花愛好者4日將在台北典藏植物園舉辦首次朱槿花展；朱槿花壽命短且活株運輸不易，都是剪下花朵展示，因此展期僅1天，想欣賞得把握這個千載難逢的機會。

台灣緯度與氣候適合種植朱槿，春暖秋涼時比熱帶國家更適合雜交培育新品種，目前全世界註冊登錄有2萬2114個品種，台灣有1120個品種占5%，新品種育出數量已排全球第4位。

公園處表示，這次展覽有超過10名專業及業餘朱槿花育種者，提供超過100種別緻新穎的朱槿花參展，想要一次觀賞到最多朱槿花，就要把握這次機會。

公園處補充，一般認為朱槿花是大紅色，但其實在全球育種家努力下，已創造出各種花色的朱槿花，白、黑、藍、紫、橘、黃、粉、紅的單色品種是基本款，還有漸層、斑紋、線條的色斑變化。

公園處指出，朱槿花甚至有一朵花超過3個顏色以上的品種，花色繽紛燦爛，早就不是那個印象中的「大紅花」，絕對是美化居家、城市街景的最佳花木。

北市 連假 中秋

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