快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
下周六就是國慶日，新北市政府即日起至10月28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗。圖／新北市民政局提供
下周六就是國慶日，新北市政府即日起至10月28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗。圖／新北市民政局提供

下周六就是國慶日，新北市政府即日起至10月28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗，此外，今年特別結合熱血意象製作國慶短片發起網路活動，民眾在民政局粉專秀出愛國熱血照分享心情，就可獲得限量小物。

新北市府去年沒舉辦國慶日升旗典禮，市長侯友宜選擇在當天帶著市府各局處首長，從觀音山遊客中心後方的楓櫃斗湖步道繞行出發爬硬漢嶺。

民政局表示，今年將在八里舉辦「市政願景騎步走」國慶活動，當天在八里結束升旗典禮後，由侯友宜率各局處首長自八里往鶯歌方向以騎乘自行車方式沿途回顧過往十年成果，同步擘畫未來十年市政建設，象徵市府「騎力齊心」，在國慶當天凝聚團隊力量，共拚新北未來。

民政局長柯慶忠表示，今年在新北境內重要道路、橋樑以垂直懸掛方式插掛國旗，並在市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，展現國旗迎風飄揚的動態視覺美感。

跨界及市區橋樑部分，分別在萬板大橋、華江橋、中興橋、忠孝橋、台北橋等5座跨界橋樑，以及與桃園相連的林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等4座橋樑，市區內重要橋樑則於新海橋、秀朗橋、三鶯二橋3座橋樑，考量風阻及人車安全，採用較小的6號國旗（144公分*96公分）。

柯慶忠說，市府1樓大廳今日起開始懸掛24面巨幅8號國旗震撼視覺，並於大門出入口張貼心型國旗窗貼；各區公所也將同步於區內重要道路插掛國旗，讓市民感受新北的團結力量及濃濃國慶氛圍。

民政局表示，除國旗插掛，今年更結合熱血意象製作80秒國慶短片，計於 10月2日發布並搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」發起網路串聯活動，邀請民眾於民政局粉專「新北民政保平安」上傳國旗元素熱血照片，以生動畫面分享愛國熱血心情者，即有機會獲得限量國旗小書包。

民政局特別提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒之情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。如於夜間作業期間，經上述路段及橋樑時，也請用路人注意行車安全。

國旗 國慶

延伸閱讀

國慶光雕秀下周二登場 總統府化身燈塔象徵風雨中曙光

拿回環狀線經營權 新北：9月21日已正式函文台北市

國慶下周六登場 侯友宜：會出席新北自己辦的活動

國慶去不去？ 不管藍綠，只要在野都有理由

相關新聞

新北十分瀑布公園今進入冬季時間 每天開放到下午5點

新北市十分瀑布公園今天起進入冬季時間，最後入園和閉園時間各提早1小時。

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

下周六就是國慶日，新北市政府即日起至10月28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗，此外，今年特別結合熱血意象製作國慶...

結合幾米、彎彎創作 在平溪菁桐和新店碧潭邀民眾賞月

今天中秋節，新北觀旅局規畫晚間在平溪菁桐看彎彎創作的裝置藝術，點燈向世界報平安；也可到新店碧潭向幾米設計的水上月亮藝術裝...

「來新北─音樂盒．野餐」4日登場 邀民眾白天玩到晚上

「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」將於本月4日下午登場，晚間還有受樂迷期待的音樂盛典，新北觀旅局...

八里結婚廣場成浪漫打卡點 夢幻鐘樓、愛之船吸睛

新北市高灘地工程管理處推出「河濱幸福三部曲」 ，包含三重辰光橋的愛心鎖，象徵初見戀人的戀愛意象開始，帶著愛意萌芽的甜蜜心...

歷任市長談政績 馬英九反讚劉銘傳「欽佩得不得了」

台北市自日治時期起，今年剛好設市百年，北市府今舉辦設市百年交流活動，邀請歷任市長、議長到場交流分享，每位歷任市長均談論自...

北市設市百年交流 柯文哲再提大巨蛋宣傳任內政績

台北設市百年交流活動，歷任北市市長、議長接續發表感想及意見，現任台北市長柯文哲最後發表言說時，首先表示，透過歷任市長、議...

台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園4天 信徒可求姻緣

全台知名的台北霞海城隍廟神明今早移駕新北市板橋林家花園，將駐駕4天供信徒參拜，適逢月老中秋誕辰及開光50年紀念日，文化局...

侯友宜爭取環狀線經營權 柯文哲喊：交通部出來協調

捷運環狀線目前由台北捷運公司營運，新北市長侯友宜今受訪仍強調，「自己的捷運自己承擔」，新北在9月12日已經去函給北捷公司...

中秋連假首日交通順暢 侯友宜：民眾預期塞車先迴避

因應中秋節四天連假返鄉車潮，國道5 號坪林、石碇交流道南向入口道今年首度實施封閉管制，今日上午車況順暢，新北市長侯友宜表...

台北設市百年扁馬會 陳水扁心情愉悅、馬英九表情多變

2020台北設市滿百年，北市府今邀請歷屆市長、議長，不分藍綠同台交流，包含許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌...

中秋吃萬里蟹 新北消保官查2磅秤不符規定

中秋節除了吃烤肉、月餅外，吃螃蟹最「對時」，新北萬里蟹已是饕客秋天必吃的美食，新北消保官前往石門區富基漁港及萬里區龜吼漁...

熱門新聞

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

台灣黑熊誤入果園受困鋼索 專家：人多不利救援已管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。