新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

下周六就是國慶日，新北市政府即日起至10月28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗，此外，今年特別結合熱血意象製作國慶短片發起網路活動，民眾在民政局粉專秀出愛國熱血照分享心情，就可獲得限量小物。

新北市府去年沒舉辦國慶日升旗典禮，市長侯友宜選擇在當天帶著市府各局處首長，從觀音山遊客中心後方的楓櫃斗湖步道繞行出發爬硬漢嶺。

民政局表示，今年將在八里舉辦「市政願景騎步走」國慶活動，當天在八里結束升旗典禮後，由侯友宜率各局處首長自八里往鶯歌方向以騎乘自行車方式沿途回顧過往十年成果，同步擘畫未來十年市政建設，象徵市府「騎力齊心」，在國慶當天凝聚團隊力量，共拚新北未來。

民政局長柯慶忠表示，今年在新北境內重要道路、橋樑以垂直懸掛方式插掛國旗，並在市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，展現國旗迎風飄揚的動態視覺美感。

跨界及市區橋樑部分，分別在萬板大橋、華江橋、中興橋、忠孝橋、台北橋等5座跨界橋樑，以及與桃園相連的林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等4座橋樑，市區內重要橋樑則於新海橋、秀朗橋、三鶯二橋3座橋樑，考量風阻及人車安全，採用較小的6號國旗（144公分*96公分）。

柯慶忠說，市府1樓大廳今日起開始懸掛24面巨幅8號國旗震撼視覺，並於大門出入口張貼心型國旗窗貼；各區公所也將同步於區內重要道路插掛國旗，讓市民感受新北的團結力量及濃濃國慶氛圍。

民政局表示，除國旗插掛，今年更結合熱血意象製作80秒國慶短片，計於 10月2日發布並搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」發起網路串聯活動，邀請民眾於民政局粉專「新北民政保平安」上傳國旗元素熱血照片，以生動畫面分享愛國熱血心情者，即有機會獲得限量國旗小書包。

民政局特別提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒之情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。如於夜間作業期間，經上述路段及橋樑時，也請用路人注意行車安全。