聽新聞
test
0:00 / 0:00
「來新北─音樂盒．野餐」4日登場 邀民眾白天玩到晚上
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」將於本月4日下午登場，晚間還有受樂迷期待的音樂盛典，新北觀旅局預告大都會公園將是當天全市最值得一遊的地方。
新北大都會公園號稱「地表最強的免費親子樂園」，從三重捷運站出站就有市府打造的全齡化堤坡樂園，包括數十組各式動物造型溜滑梯、上百組遊樂設施，適合闔家出遊，在會場巨型藝術天幕下，能輕鬆愉快在草地上野餐，還可品嘗人氣美食。
「有趣市集」當天下午2點開始設攤，共有融合台式創意與異國風味50攤美食，包括手沖咖啡、風味調酒、創意甜點、海鮮料理、精釀啤酒等。
當天演唱會一路從下午4點到晚上10點，入圍金鐘獎的「阿松」紀竣崴主持，先由馬來西亞歌手張與辰以「My Buddy」開場；接下來則由新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」與Full Band演出；旺福、MAFANA樂團、戴愛玲、Suming舒米恩和蘇慧倫都陸續登場。
提醒您：禁止酒駕，飲酒過量、有害健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言