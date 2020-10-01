「來新北─音樂盒．野餐」4日登場 邀民眾白天玩到晚上

「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」將於本月4日下午登場，晚間還有受樂迷期待的音樂盛典，新北觀旅局預告大都會公園將是當天全市最值得一遊的地方。

新北大都會公園號稱「地表最強的免費親子樂園」，從三重捷運站出站就有市府打造的全齡化堤坡樂園，包括數十組各式動物造型溜滑梯、上百組遊樂設施，適合闔家出遊，在會場巨型藝術天幕下，能輕鬆愉快在草地上野餐，還可品嘗人氣美食。

「有趣市集」當天下午2點開始設攤，共有融合台式創意與異國風味50攤美食，包括手沖咖啡、風味調酒、創意甜點、海鮮料理、精釀啤酒等。

當天演唱會一路從下午4點到晚上10點，入圍金鐘獎的「阿松」紀竣崴主持，先由馬來西亞歌手張與辰以「My Buddy」開場；接下來則由新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」與Full Band演出；旺福、MAFANA樂團、戴愛玲、Suming舒米恩和蘇慧倫都陸續登場。