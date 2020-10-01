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八里結婚廣場成浪漫打卡點 夢幻鐘樓、愛之船吸睛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新地標「八里結婚廣場」落成，新北市長侯友宜今天前往視察成果。記者江婉儀／攝影
新地標「八里結婚廣場」落成，新北市長侯友宜今天前往視察成果。記者江婉儀／攝影

新北市高灘地工程管理處推出「河濱幸福三部曲」 ，包含三重辰光橋的愛心鎖，象徵初見戀人的戀愛意象開始，帶著愛意萌芽的甜蜜心境一路至板橋新莊新月橋，戀人們在巨型月亮下浪漫求婚共許未來，新北市長侯友宜今天前往八里結婚廣場視察成果，侯友宜表示，不僅讓大家有情人終成眷屬，也讓八里左岸充滿浪漫溫馨的氣氛，盼能成為新北熱門打卡景點。

新地標「八里結婚廣場」從9月27日起開放供民眾拍照，讓浪漫再加倍，高管處表示，有藍紅亮眼色系的琉璃石所打造的雙心型廣場「心心相映廣場」、有五彩繽紛玻璃所組成的彩色鐘樓「鍾愛一世」、勇敢航向幸福的愛之船裝置藝術「航向幸福」、貫穿河岸邊甜美的馬卡龍色系「甜心步道」、與藍天碧海完美結合，充滿歐風純白色的八里左岸碼頭、可遠眺大屯山象徵孕育愛情的珍珠項鍊「珍愛一生」，有象徵真愛永恆的心形鞦韆「千秋同心」及應景的地景花海。

被問及中秋連假有何安排，侯友宜表示，中秋連假還是市政工作優先，最希望風景區交通順暢，新北市市民返鄉可以平安回去，他要利用假日了解很多市政建設，就像今天來八里看結婚廣場。

另外，侯友宜也推薦，中秋連假可以到平溪菁桐放天燈、看十三層的夜晚風光，或到鶯歌文創園區、林家花園光雕、新北大都會公園，喜歡運動的民眾可以到福隆騎自行車、追火車，以及高灘地工程管理處規劃的自行車道，沿途有許多景點，還有萬里蟹、貢寮鮑等在地海鮮可享用。

民眾如要來八里結婚廣場，可搭公車或渡輪，公車可在台北車站或捷運蘆洲站轉乘大台北公車704至「下街仔」站下車，往環境教育中心方向走即可抵達，或在板橋車站或捷運新埔站轉乘大台北公車963至「下街仔」站下車。

高灘處推薦搭渡輪前往，可由淡水漁人碼頭或淡水老街乘渡輪，不但可串遊淡水老街與八里左岸的延伸行程，更可遠眺觀音山和淡水出海口景觀。若自行開車前往，建議走台64線八里1號出口下匝道，右轉中華路，經龍米路左轉觀海大道，車輛可停放在環境教育中心停車場。

飄浮在草地上的珍珠項鍊「珍愛一世」藝術裝置，以遠眺大屯山為背景，共同見證戀人的山盟海誓。圖／新北市高灘地管理處提供
飄浮在草地上的珍珠項鍊「珍愛一世」藝術裝置，以遠眺大屯山為背景，共同見證戀人的山盟海誓。圖／新北市高灘地管理處提供
廣場邊水藍色波浪地台上「八里愛之船」，象徵乘載著心心相印的人們「航向幸福」。圖／新北市高灘地管理處提供
廣場邊水藍色波浪地台上「八里愛之船」，象徵乘載著心心相印的人們「航向幸福」。圖／新北市高灘地管理處提供
新北市高灘地管理處在八里打造結婚廣場，將一旁的木棧道重新粉刷，成為吸睛打卡點。記者江婉儀／攝影
新北市高灘地管理處在八里打造結婚廣場，將一旁的木棧道重新粉刷，成為吸睛打卡點。記者江婉儀／攝影
新地標「八里結婚廣場」從9月27日起開放供民眾拍照。記者江婉儀／攝影
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八里 侯友宜

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