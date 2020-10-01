台北設市百年 古地圖老照片重現舊時風華
今天是台北市設市100週年紀念日，北市文化局規劃4大展區，以古地圖、老照片等文獻史料，還有實體文物展品，配合AR互動裝置，帶領民眾來趟北市時光之旅。
1920年（日本大正9年），台灣總督府施行地方制度改正，設台北市役所，「台北市」在歷史中寫下篇章。
今天適逢台北設市100週年紀念日，北市邀請歷任市長、議長齊聚西本願寺廣場樹心會館，參觀「世紀旅程—臺北設市百年紀念特展」並於觀展後交流，共同回顧百年以來的蛻變。
北市文化局表示，「世紀旅程─臺北設市百年紀念特展」規劃4大展區，以古地圖、老照片等珍貴文獻史料，還有實體文物展品，配合AR互動裝置，讓民眾一睹歷史的流動，並對照城市街廓百年來的改變。
系列活動包含「尋找台北老屋」影像徵件活動與展覽，展示與老房子、日式建築、文化資產建物相關之昔日人事物；「重返百年前的老台北 史蹟趴趴GO」針對1920年設市時中山、中正、萬華、大同、大安等5區，進行10條路線的線上導覽解說。
此外，「中山堂光影－回眸台北100年」，至中山堂完成5個指定景點拍照，並上傳照片至個人臉書，即可兌換限量文創品。
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