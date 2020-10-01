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歷任市長談政績 馬英九反讚劉銘傳「欽佩得不得了」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
前台北市長馬英九（右三）致詞時不提自己政績，反稱讚過去建設北市的先人。記者胡瑞玲／攝影
前台北市長馬英九（右三）致詞時不提自己政績，反稱讚過去建設北市的先人。記者胡瑞玲／攝影

北市自日治時期起，今年剛好設市百年，北市府今舉辦設市百年交流活動，邀請歷任市長、議長到場交流分享，每位歷任市長均談論自己任內政績及感謝對象，但馬英九不但不提自己政績，還提醒大家過去先人沈葆楨及劉銘傳建設的重要性。

馬英九表示，聽了其他前市長們的分享，對於北市的瞭解又更多了，今年是台北建市百年的日子，「可是各位千萬不要誤會啊，在北市建市之前，以前沒有建設嗎？」

馬說，提醒大家，對台北有貢獻的先人，第一個就是沈葆楨，沒有他把府城從台南牽到台北，我們現在開會在台南；第二就是劉銘傳，儘管只有11個月，建設有限，但眼光正確，看得出來台灣經濟發展重心在北部。

當年劉銘傳來台不是建市或建省，主要來打戰，因為法國人已經攻打過來，趕走法國人後，劉銘傳專心建設台灣6年，包含台灣建設中國第二條鐵路，第一條是淡水到福州的海底電纜，第一展電燈就在西門町，當時日本東京還沒有電燈。

馬英九表示，最早做BOT的人就是劉銘傳，當時基隆到新竹鐵路的建設機費不夠，劉銘傳邀請德國及英國洋行出錢建設，蓋好後由他們經營，最後還給台灣，這就是現在的BOT，「我對他欽佩得不得了」。

馬說，如果沒有沈葆楨，台北不能變成府城，沒有劉銘傳，我們現在可能都講法文，這不是開玩笑的。身為前台北市長，台北建市之前，建城已有136年，他在2004年也辦過北市建城120年活動。

馬英九說，雖然日據時代較長，劉銘傳建設現在還看得到，司儀把他偉大的建設都講完了，他就不需要再繼續講了。

北市 馬英九 法國

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