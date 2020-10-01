北市設市百年交流 柯文哲再提大巨蛋宣傳任內政績

台北設市百年交流活動，歷任北市市長、議長接續發表感想及意見，現任台北市長柯文哲最後發表言說時，首先表示，透過歷任市長、議長的分享，就像穿越不同世代的台北，讓這趟世紀旅程更加深洞，並一一指出歷任市長政績，也宣傳自己任內政績。

柯文哲表示，台北市是個民主、自由的城市，感謝各位前北魏北市的努力及貢獻，像是剛剛過世的前總統李登輝，在擔任北市長任內期間建立公務人員訓練中心，讓北市有最優秀的公務人員，興建翡翠水庫、建立翡翠水庫管理局，首都生活圈600萬人能夠共享翡翠水庫乾淨水源，表示當年的高瞻遠矚令人敬佩。

柯說，許水德任內木柵動物園開幕，大象林旺從圓山動物園搬到木柵，當年在路邊鼓掌歡迎的小朋友也早已長大成人，城市共同記憶台北人共同的感受；吳伯雄大力整頓交通，啟用現代化台北車站、建立北市交通局、公車專用道、捷運系統開工，並讓北市原來的16個行政區變成12個。

黃大洲任內北市6條捷運同時開工、大安森林公園動工、中華商場熄燈、市政大樓啟用、基隆河截彎取直，這些大工程沒有一件事容易且討好民眾，但都為北市打下良好基礎；陳水扁是戒嚴後首位民選市長，「民主是人民當家」概念在市政中實現，捷運也在陳水扁任內開始營運、台北101的BOT案順利開工。

馬英九任內開闢12區運動中心、推動悠遊卡，2003年7月1日台北101上樑儀式，當時的總統陳水扁及市長馬英九兩人皆出席，成為蔚為政壇一時佳話，完工後台北101也成為當時世界最高樓，也是台北地標；郝龍斌成功舉辦聽障奧運及花博，這成為2017年台北世大運成功的基礎，而1999的建立成為市民滿意度很高的建設，另外，汙水下水道的建設在郝龍斌任內也是全國最多。

柯文哲表示，北市百年進步，除了市民支持，市政、議會通力合作，未來2年，台北流行音樂中心、台北藝術中心及大巨蛋都會相繼完工。以北門為中心的西區門戶計畫，向北向南延伸，過去「舊城復興、軸線翻轉」的口號也會實現，東區門戶計畫現在也如火如荼進行。

柯說，北市百年進步 除了民眾支持、市政、議會通力合作 未來兩年 台北流行音樂中心 台北藝術中心及大巨蛋都會相繼完工 以北門為中心的西區門戶計畫 向北向南延生 過去舊城復興、軸線翻轉口號也會實現 東區門戶計畫現實伙食圖進行。