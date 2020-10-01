台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園4天 信徒可求姻緣
全台知名的台北霞海城隍廟神明今早移駕新北市板橋林家花園，將駐駕4天供信徒參拜，適逢月老中秋誕辰及開光50年紀念日，文化局長龔雅雯和城隍廟管理人陳文文等人參拜後，邀請信徒前往求姻緣。
霞海城隍廟神駕隊伍上午在林家花園附近敲鑼打鼓，他們抬著城隍、城隍夫人、魁星爺、臨水夫人和月下老人的神轎，由龔雅雯等人在林家花園門口迎接，逐一焚香參拜後，抱著神像進入林家花園，在來青閣前的開軒一笑亭安座。市議員劉美芳、王淑慧、黃林玲玲都到場。
月老人偶在現場發糖，吸引許多遊客，許多人就地合掌參拜，祈求姻緣。文化局安排興傳奇青年劇場古裝演出，獲得滿堂采，隨後他們為月老切大蛋糕，祝月老生日快樂。
龔雅雯說，霞海城隍廟神明每年七夕都會到林家花園駐駕，供信徒參拜，今年已經是第14年，決定改在中秋，希望民眾一起祈良緣、保平安，也欣賞林家花園在中秋連假期間的浪漫光雕演出，感受幸福的氛圍。
陳文文說，中秋是月老誕辰，也是拜月老的好時機，今天下午城隍廟也會為月老辦生日會。她鼓勵青年男女向月老祈求姻緣，也要向心儀對象勇敢示愛，天助自助者，目前廟裡每年促成6000對以上佳偶，男女求姻緣比例為1比3，男性比較害羞。
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