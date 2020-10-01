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中秋連假首日交通順暢 侯友宜：民眾預期塞車先迴避
因應中秋節四天連假返鄉車潮，國道5 號坪林、石碇交流道南向入口道今年首度實施封閉管制，今日上午車況順暢，新北市長侯友宜表示，可能是民眾已預期會塞車而避開匝道封閉時段，也指示交通局、警察局、交通大隊嚴肅面對連假交通挑戰，全力疏導。
記者約上午7時40分出發前往石碇服務區，約8時15分抵達，平面路段路況順暢，並無塞車，根據高速公路1968APP顯示，目前南港至石碇段時速約71公里，連假首日上午車況都仍順暢。
侯友宜表示，昨天下午連假前夕，台64、65線在土城、中和、五股等路段銜接國1、國3就出現大量提前返鄉的車潮，而國5坪林、石碇交流道南向入口在今、明從凌晨0時起到中午12時進行匝道封閉管制，今天上午國5交通還算順暢，可能是民眾已預期會塞車而避開匝道封閉時段，下午起至晚間才是嚴峻的挑戰，應嚴肅面對。
交通局長鍾鳴時表示，今天上午7時除了國3木柵交流道到南港交流道，以及台64線板橋銜接上國3等因車流量大，有一小段塞車情形外，其餘市區道路和各風景區交通都非常順暢；鍾鳴時說，下午起通往平溪、雙溪的106乙線和宜蘭的台9線預估會出現中秋賞月出遊的車潮，轄區分局已加派警力，全力疏導。
因應中秋連假交通疏導，新北市交通局表示，除全市的CMS配合發布訊息，並建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，也指示轄區分局更針對交流道周邊道路，以及106乙線和台9線北宜公路重點佈署，加強疏導，新北市交控中心24小時全天候監控。
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