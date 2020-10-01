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台北設市百年扁馬會 陳水扁心情愉悅、馬英九表情多變
2020台北設市滿百年，北市府今邀請歷屆市長、議長，不分藍綠同台交流，包含許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任市長，以及陳建治、吳碧珠、陳錦祥等前任及現任議長皆出席。
北市長柯文哲迎接歷任市長、議長後，開始進行交流分享，現場座位安排從左到右分別為現任議長陳錦祥、前議長吳碧珠、前市長郝龍斌、前市長陳水扁、前市長吳伯雄、前市長許水德、前市長黃大洲、前市長馬英九、前議長陳建治、現任市長柯文哲。
現場氣氛和樂，但10人幾乎沒有互動，僅輪流發表意見及感想，陳水扁全程面帶微笑，看似心情愉悅；剛接受眼瞼和眼袋手術的馬英九時而微笑、時而嚴肅，儘管臉部仍稍加僵硬，但表情多變，但仍不失帥氣風範，另外也可看到馬左手臂上有著「123」的刺青貼紙；柯文哲則安靜坐在最右邊聆聽其他前市長及議長的分享。
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