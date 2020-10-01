中秋吃萬里蟹 新北消保官查2磅秤不符規定

中秋節除了吃烤肉、月餅外，吃螃蟹最「對時」，新北萬里蟹已是饕客秋天必吃的美食，新北消保官前往石門區富基漁港及萬里區龜吼漁港的漁市攤販，逐一校對檢查所有攤販的磅秤，71個磅秤有2台磅秤不符規定，已要業者撤下停用。

萬里蟹今年逢品牌9周年，新北市漁業處以「蟹島海風9吧！」邀請民眾品嘗萬里蟹，並到北海岸淡水、富基漁港和龜吼漁港一遊，漁業處也與萬里區公所安排接駁車，讓民眾方便往來龜吼漁港品嚐萬里蟹。

新北法制局長吳宗憲說，防疫新生活後，民眾選擇戶外休閒活動，新北萬里漁港也有產地現撈服務，為了讓消費者可以安心在活蟹市集購物及享用美食，消保官已針對富基漁港、龜吼漁夫市集的磅秤查驗，不符規定已要求停用。

消保官指出，店家攤商須依規定揭露價格，民眾購買魚貨時，需注意攤商的秤需直接置放於平面，秤腳底下不能另外放置保麗龍或其他軟墊，也可利用漁市公秤核對，若有違規狀況可向漁市駐點管理人員反映或向標準檢驗局提出檢舉。