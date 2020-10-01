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台北設市百年馬、扁共同出席 柯文哲：這種日子很難得

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動時受訪。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午參加台北設市百年交流分享活動，並邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，前總統陳水扁和馬英九都參加並合影，對於馬、扁兩人共同出席活動，柯文哲說，今天是台北設市一百年，這種日子很難得，大家可以高高興興快快樂樂，縱然他有不同意見，還是可以為了這台北一百年紀念活動一起出席，這很好啊。

柯文哲說，共榮社會是我們的政治理念，也許大家有不的意見，但既然大家都生活在這個島上，所每次以說共榮社會就是互相包容，互相融合，甚至互相光榮，他倒覺得這是一個很好機會來展現。

媒體問柯，柯曾經說過陳水扁當初關進去是汙辱陳水扁，也汙辱台灣人，現在仍認為如此？柯文哲說，每個人有每個人想法，但大家有不同的想法，也許有不同過去，但是生活在共同的現在，所以下一個問題是「大家要不要走向共同未來」，若大家一定要停留在過去互相砍殺的局面，台灣就繼續亂下去而已，有一個機會讓大家高高興興坐在一起 ，這是很好機會。

上午的台北設市百年活動，邀請北市歷屆市長，除了馬、扁，前市長黃大洲、郝龍斌、許水德、吳伯雄也都到場，媒體問柯，是否向跟他們請教，其中有人都當總統？柯文哲說，他也常常拜訪這些政治前輩，他是政治素人，人家的經驗聽一聽，對他我來講都不是壞事。

柯文哲說，其實不管從吳伯雄、許水德、 黃大洲，每個人跟他講一些東西，回去討論討論，都有在做啊。

柯文哲 北市 陳水扁

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