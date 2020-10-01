影／爭取環狀線經營權 侯友宜：越早接回越好

捷運環狀線目前由台北捷運公司營運，新北市長侯友宜日前提出，因環狀線在新北境內，希望拿回環狀線經營權，由新北市自己經營，對於媒體詢問，新北要求增加2個董事席次，但跟台北相比還是較少，日後爭取經營權該如何進行，侯友宜仍強調，「自己的捷運自己承擔」，新北在9月12日已經去函給北捷公司，之後也會相互坐下來討論，提早接是最好的。

侯友宜今早前往國5石碇服務區視察連假車潮狀況，侯表示，環狀線都在新北市境內，所以有責任跟義務要扛起所有營運，台北捷運公司很辛苦，代替新北營運他很感謝。

但侯友宜仍強調「自己的捷運自己承擔」，新北在9月12日已經去函給北捷公司，希望能早點把環狀線給新北營運，去函後也會相互坐下來討論，提早接是最好的，希望新北在環狀線營運上承擔所有責任好好做。