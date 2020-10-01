搶中秋遊客 淡海輕軌推客運聯票可不限次數搭乘

中秋連假正式展開，新北捷運公司與淡水客運、指南客運合作推出淡海輕軌一日交通聯票，可以不限次數搭乘淡海輕軌與12條客運路線，優惠票價50元。新北捷運公司指出，即日起可在輕軌紅樹林站售票處及捷運淡水站外的遊客服務中心購買。

新北捷運公司已與淡海輕軌沿線的商家推出「一日券，優惠圈」，捷運公司指出，購買一日交通聯票者，同樣享有一日券優惠圈內36家商家提供的商家優惠，可以運用聯票不斷點的體驗淡海吃喝玩樂。

一日交通聯票除了不限次數搭乘淡海輕軌，還可搭乘836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2共12條客運路線，除了購買實體券，也能透過網路平台KKday購買，以QR Code到現場取票。

新北捷運公司說，一日交通聯票就能利用輕軌、客運，體驗淡水老街、漁人碼頭、全台唯一的幾米藝術鐵道、靠北車站及綠山線周邊美食豐富旅程，凡是購買者就隨票附贈遊程小卡，掌握淡水地區旅遊資訊，