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中秋連假首日晴！九份上山分級交管 若達雙A級全面管制

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
中秋連假第一天天氣放晴，新北市瑞芳警分局事先規畫東北角、九份加強交通疏導計畫。圖／瑞芳警分局提供
中秋連假第一天天氣放晴，新北市瑞芳警分局事先規畫東北角、九份加強交通疏導計畫。圖／瑞芳警分局提供

北台灣多日陰雨天氣後，今天中秋連假第一天放晴。新北市瑞芳警分局預期東北角、九份將湧進大量遊客，提出交通疏導計畫，透過車流量分流管制、停車場大小型車輛調配 及加強違規停車取締及排除，希望能讓遊客及在地居民都能享有更好的交通品質。

中央氣象局預報資料顯示，今天東北風再度減弱，氣溫較日前回升，各地多為多雲到晴天氣，秋高氣爽適合出遊。東北角、九份地區鄰近雙北都會區，警方認為會吸引國內外旅客到訪，事先規畫中秋連續假期加強交通疏導計畫。

瑞芳警分局中秋連假在各景點，將視實際交通狀況採取不同程度管制。遊客開車前往金瓜石、九份地區，如車流量順暢，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放在山腰的9號、新9號停車場及水湳洞停車場，乘客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區等大型停車場停車量達八成時，實施A級交通流量疏導管制，將上山車輛引導到山腰上9號停車場及水湳洞停車場停放，遊客轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方會進一步採取雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量紓緩為止。

警方提醒民眾，出門前可收聽警廣了解最新路況，另外東北角地區加油站相距較遠，部分加油站僅營業至傍晚，民眾務必確保油料充足，避免拋錨，妨礙交通也壞了遊興。

中秋連假第一天天氣放晴，新北市瑞芳警分局事先規畫東北角、九份加強交通疏導計畫。圖為資料照片。記者邱瑞杰／翻攝
中秋連假第一天天氣放晴，新北市瑞芳警分局事先規畫東北角、九份加強交通疏導計畫。圖為資料照片。記者邱瑞杰／翻攝

停車場 九份 公車

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