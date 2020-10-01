十月雙連假 南瀛天文館今推一系列活動路邊賞月登場

中秋與國慶連假台南南瀛天文館今天推出親子同樂中秋應景挑戰遊戲、實境解謎及鋼彈DIY等系列活動，今晚7點至10點要在台南花園夜市舉辦路邊天文活動，現場將架設望遠鏡提供民眾超清晰賞月，不僅透過肉眼即可清楚看到月面坑洞，還可以透過手機及天文望遠鏡將又大又圓的月亮拍攝回家，現場同時設置大型月球3D立體投影可以一同合影，還有天文館自行研發的「月相好好玩」遊戲體驗、有獎徵答、按讚送禮等豐富活動，歡迎民眾在中秋節前來花園夜市來趟賞月之旅。

南瀛天文館中秋節安排「望穿秋月」親子套裝行程，不到千元即可製作水管望遠鏡，能夠看遠，甚至有機會看到隕石坑；國慶連假則有「十光之劍」套裝行程，讓親子一同玩科學，2場活動名額有限，採事先官網報名。