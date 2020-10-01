萬里蟹產季開跑 新北整理美食交通路線指南不塞車

正值萬里蟹產季，為避免當地交通壅塞，新北市漁業管理處與萬里區公所安排接駁車，讓民眾方便往來龜吼漁港品嚐美食，另外在「維納斯海岸線」設置99隻萬里蟹裝置藝術，營造可愛逗趣的「萬里蟹登陸」場景，成為另類打卡點。

因應中秋及國慶連假，萬里區公所已備妥10月連假及例假日進入龜吼到野柳段的接駁車，並與太平洋建設公司「愛琴海太平洋溫泉會館」商借免費接駁停車場，鼓勵民眾將車子停放到停車場搭乘接駁車進入龜吼。

若想邊散步邊賞海景的民眾，可從玉田路左轉上山右轉海景路，直走抵達龜吼石角停車場，步行5分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；此外今年持續由金山分局維護交通執行彈性交通管制，並協調公車業者加開班次，以有效減少進入龜吼車流，另呼籲用路人配合交警指揮或是提早調整自身出遊時間。

漁管處表示，維納斯海岸是龜吼到野柳必經的海線道路，向海望去可遠眺基隆嶼、外木山以及萬里翡翠灣美景，腳下則是與野柳地質公園同樣的黃色堆積沙岩，今年設置99隻可愛逗趣萬里蟹裝置藝術，可愛逗趣的設計，讓人不禁想跟小萬里蟹們多拍幾張照片。