萬里蟹產季開跑 新北整理美食交通路線指南不塞車

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
龜吼品蟹人潮相當多，漁管處提醒，民眾可多加利用太平洋翡翠灣免費停車場及接駁車。圖／新北漁管處提供
龜吼品蟹人潮相當多，漁管處提醒，民眾可多加利用太平洋翡翠灣免費停車場及接駁車。圖／新北漁管處提供

正值萬里蟹產季，為避免當地交通壅塞，新北市漁業管理處與萬里區公所安排接駁車，讓民眾方便往來龜吼漁港品嚐美食，另外在「維納斯海岸線」設置99隻萬里蟹裝置藝術，營造可愛逗趣的「萬里蟹登陸」場景，成為另類打卡點。

因應中秋及國慶連假，萬里區公所已備妥10月連假及例假日進入龜吼到野柳段的接駁車，並與太平洋建設公司「愛琴海太平洋溫泉會館」商借免費接駁停車場，鼓勵民眾將車子停放到停車場搭乘接駁車進入龜吼。

若想邊散步邊賞海景的民眾，可從玉田路左轉上山右轉海景路，直走抵達龜吼石角停車場，步行5分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；此外今年持續由金山分局維護交通執行彈性交通管制，並協調公車業者加開班次，以有效減少進入龜吼車流，另呼籲用路人配合交警指揮或是提早調整自身出遊時間。

漁管處表示，維納斯海岸是龜吼到野柳必經的海線道路，向海望去可遠眺基隆嶼、外木山以及萬里翡翠灣美景，腳下則是與野柳地質公園同樣的黃色堆積沙岩，今年設置99隻可愛逗趣萬里蟹裝置藝術，可愛逗趣的設計，讓人不禁想跟小萬里蟹們多拍幾張照片。

另外，即日起至11月1日，只要在維納斯海岸從99隻萬里蟹裝置藝術中找到與眾不同的9隻色違萬里蟹，合照上傳到稼日蒔光活動頁面，就可獲得萬里蟹防疫組合包一份，限量99份。

可愛逗趣的萬里蟹裝置藝術。圖／新北漁管處提供
可愛逗趣的萬里蟹裝置藝術。圖／新北漁管處提供

萬里蟹 裝置藝術 野柳

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