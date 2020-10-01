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北市萬華警掃黃 勞團籲市長勿作秀：把握任期解決問題

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
龍山寺旁從事性工作的女子。圖／本報資料照片
龍山寺旁從事性工作的女子。圖／本報資料照片

台北市議員應曉薇日前在議會質詢時，問及萬華區私娼問題「是否市長棄守萬華？」不出5日，萬華分局警方昨晨立刻掃蕩轄內應召站，將現場21人法辦，對此，應曉薇事後向警方致謝，長期關注性工作者權益的勞權團體則有不同看法，認為強勢掃蕩僅是治標不治本的方法，柯文哲應把握任期，從根本正視、解決私娼問題。

應曉薇9月26日質詢台北市警察局長陳嘉昌時，秀出她當天一早8時許親赴萬華區廣州街拍攝的實況影音，畫面中有不少鶯鶯燕燕靠近路過的單身男子，提議進屋一同進行性交易；這些女子被稱作「伊拉客」，多年下來歷任萬華分局長皆聲稱要整頓伊拉客問題，為何還是一早就有人當街拉客？「是不是柯文哲市長也要棄守萬華？」並質疑警力是否不足。

陳嘉昌說，色情行業並非只有取締的問題，現行法律讓縣市政府可以設置色情的專業區，事實上色情行業是沒辦法消滅的，他也是在廣州街讀書長大的，對當地相當了解，應該是要有系統的規劃，看是要在哪裡劃設一個專區來管理。

此話一出立刻被應曉薇回絕，她認為就算要設立性專區，萬華居民也不同意，萬華可以有其他像是文化專區，但絕不是色情專區，就是要在沒有專區的情況下，讓治安變得更好。對此，陳嘉昌則承諾將針對相關問題做專案處理，警力方面會滿足萬華分局需求。

議會質詢後不出5日，萬華分局警方昨天凌晨2時許集結警力，強勢掃蕩轄內4處應召站，查獲2名現場負責人、2名嫖客及17名應召女子，詢後依法送辦，應曉薇事後感謝警方為治安環境的努力。

對此，長期關注性工作者權益的日日春關懷互助協會主任蕭怡婷則認為，由警方強勢掃蕩，並不會讓「伊拉客」、私娼、應召站等性工作者消失，因為會從事性工作的人，多數是有經濟問題的社會低下階層族群，警方積極掃蕩對這些人來說，只會讓他們的經濟負擔更大，提升勞動和從業的成本，最後還是只能更辛苦地工作、更積極地閃躲。

蕭怡婷說，對於性工作議題，陳嘉昌算是多年來難得說話老實的警察首長，在政府機關中，站在第一線查緝的警察比較了解色情行業，知道以往加強站崗、巡邏、取締是無法從根本管理的「老套路」，所以會認為劃設性專區才是辦法。只是既然都那麼老實地表達了，為何還是急著在5天內取締？取締之外是不是還有更務實的方法？

她說，從事性工作的女子，貧窮問題沒解決，被抓了還是會回來找機會賺錢；業者也不會好到哪裡去，有些原本因為欠債而經營應召站，被抓了還是要還債，只好去借高利貸，或是再想「其他辦法」。這樣下去不管是對居民還是性工作者都沒好處。

應曉薇也不是第一個拿色情行業質詢的市議員了，民眾看到鶯鶯燕燕出現，就向民代檢舉，民代質詢警察首長，警方迫於壓力，每隔一段時間就強勢整頓，拿整個產業中處境相對弱勢、比較好抓的小姐當績效，年復一年，色情行業還是沒消失，代表這只是一個保守思維，是拿私娼來作秀的行為，是治標不治本的循環空轉。

「問題是如何讓這個地方有小姐，居民又不被影響，這才是理想目標」蕭怡婷說，若要劃設專區，勢必需要縣市首長出面處理，藍綠執政都消極處理的問題，柯市長若要解決，建議把握任期正視私娼問題，「現在開始都還來得及」。

當然可想而知過程會有許多挑戰，像是居民觀感及生活環境會不會受影響？還有私娼議題常見爭議，性工作者是不是自願從事性交、性關係是否能被交易等等；只是長期下來早已有許多居民都知道取締是無效的，合理協議之下，民眾也並非鐵板一塊，然而這些問題一直以來都缺乏溝通的平台。

應曉薇 警察

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