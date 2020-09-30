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偏鄉早療困境多議員請命 中市府：早療經費全國之冠

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀為需要早療民眾請命。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳廷秀為需要早療民眾請命。記者陳秋雲/攝影

台中市第3屆第4次定期會專案報告，市議員陳廷秀為早療兒童請命，他指出，尤其偏鄉面臨專業人力不足丶弱勢族群讓家庭無力負擔。他建言投入1元在早療就可節省特殊教育3元成本，市府應加強充實，如果連少數弱勢都無法照顧，如何照顧其他200多萬人。

陳廷秀表示，根據統計台中市0-6歲以下的孩子，身心障礙兒童使用長照服務者共623人，其中使用復能服務者有522人，占台中市使用長照復能服務之4.4%。

陳廷秀說，偏鄉交通極不便，治療師須花費大量時間往返，各方專業資源難以統合，慢飛兒越趨弱勢。陳廷秀說：500丶600人都無法照顧完善，市府如何照顧280幾萬人？

陳廷秀說，台中市每年長照編列預算20幾億，市府執行率高達90%，早期療育不是也應等倍增加?若能及早接受早療，就極有希望能正常發展。

社會局指出，早療黃金介入期為0-6歲，社會局每年投注早療資源約1億7000萬元，為全國之冠。

台中市部分學校設有學前特殊教育班70班，市府協助鑑定特殊需求幼童，安置優先就讀公幼或非營利幼兒園，並舉辦公私立幼兒園特教研習，增進教師專業知能。

台中市 長照 幼兒園

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