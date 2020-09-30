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中秋連假首實施匝道封閉 侯友宜擔憂交通流量大增

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）今天傍晚到交控中心聽取簡報、慰問輪值人員。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）今天傍晚到交控中心聽取簡報、慰問輪值人員。記者江婉儀／攝影

明起就是中秋連假，交通部預估今年中秋連假返鄉車潮將比過年還更多，新北市長侯友宜表示，今年首次實施匝道封閉管制，他擔憂車潮會與前往風景區的車流重疊，造成交通壅塞，交通局表示，明日將前往現場視察，如有需要改善的地方將及時提出改善跟高公局配合，才不會造成新北境內壅塞。

侯友宜今天傍晚到交控中心、高鐵、台鐵板橋車站和板橋客運臨時站慰勞輪值人員，了解並視察旅客疏運情形，接著到新北板橋轉運站聽取簡報。

侯友宜表示，因應大量返鄉車潮，國5坪林、石碇交流道南向入口在中秋連假的前2天和雙十連假的第一天，從凌晨0時起到中午12點首次進行匝道封閉管制，且只允許大客車通行，開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，車潮會與前往風景區的車流重疊，這樣會造成交通流量大幅增長，所以在交通疏導上要做好準備。

交通局表示，已經在全市的CMS配合發布訊息，除了建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，轄區分局並將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控。

交通局副局長林麗珠補充，明天將會到現場關心，因後續的雙十連假也要實施管制措施，要實際理解路況後，如有需要改善的地方將及時提出改善跟高公局配合，才不會造成新北境內壅塞。

因應中秋連假輸運旅客需要，高鐵、台鐵表示，9月30日至10月5日總計6天，台鐵全線加開各級列車共185列次、加掛車廂529輛次；高鐵共加開196班次列車，提供1065班次列車的旅運服務；板橋客運臨時站中長途客運也共加開80班次。

交通局表示，為強化大眾運輸服務，與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」預計10月中旬啟用，全新的新北板橋轉運站匯集16條中長程客運路線，包括到桃園機場、苗栗、竹東、台中、台南、高雄、屏東，還有宜蘭、羅東、蘇澳、花蓮，捷運車站就在3樓，旅客可以更迅速轉乘搭捷運，享受便捷、舒適的大眾運輸服務。

除了輸運返鄉旅客，交通局也針對九份、金瓜石、深坑、淡水、鶯歌、三峽，以及青春山海線各個旅遊風景區，提供懶人包資訊，讓連假出遊的市民朋友可以避開易塞車時段和路段，更特別針對九份地區私人停車場趁機哄抬停車費，交通局已與瑞芳警分局加強聯合稽查，絕不縱容，也請民眾若發現業者有未清楚標示費率或漫天叫價等情事，立即打1999向交通局反映。

新北市長侯友宜（左三）到板橋車站分駐所慰問輪值員警。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左三）到板橋車站分駐所慰問輪值員警。記者江婉儀／攝影
與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」預計10月中旬啟用。記者王敏旭／攝影
與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」預計10月中旬啟用。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜前往板橋客運臨時站視察旅客疏運情形。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜前往板橋客運臨時站視察旅客疏運情形。記者江婉儀／攝影

連假 車潮 侯友宜

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