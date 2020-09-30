助共餐、做善事 瑞芳忠仁廟獲頒總統匾額

瑞芳區爪峰、新峰兩里居民的信仰中心「忠仁廟」，自103年開始協助舉辦老人共餐，並且與瑞芳扶輪社結合地方仕紳力量做善事，在立委賴品妤與新北市議員林裔綺引薦下，於今(30)日獲頒「厚德佑民」總統匾額，對資助弱勢的義舉鼓勵，也感謝對地方長者共餐的協助。

爪峰里長簡明慧表示，瑞芳區爪峰、新峰地區早期都是農田，信奉保儀大夫的忠仁廟便是當地的信仰中心，當初小廟因淹水遷至如今二樓的現址，將近百年歷史，自103年開始擴大愛心，與地方仕紳成立瑞芳扶輪社，共同以愛心回饋鄉里，讓周圍里民倍受恩澤。

今(30)日由立委賴品妤、新北市議員林裔綺服務處、區長施玉祥及各縣市公廟來賓，見證忠仁廟獲頒總統匾額，「厚德佑民」四字，不只對資助弱勢的義舉鼓勵，也感謝廟方對地方長者共餐的協助。

瑞芳區長施玉祥表示，忠仁廟不僅在每年普渡後將祭品贈與低收入戶，更多年來提供場地給新峰社區長者共餐使用，今日特別頒發市府的感謝狀，讚賞忠仁廟對地方的照顧。

忠仁廟主委吳金龍表示，忠仁廟除了每年在元宵節祈福遶境外，中秋節當天也會有還願的儀式，不僅請到汐止忠順廟的保儀大夫，還有關渡媽祖，一同在爪峰、新峰兩里遶境，歡迎信眾當天早上八點共同參與。