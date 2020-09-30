新北市府推省電3招 一個月可省2成電費

為推動節能減碳，新北市府每年針對20類指定能源用戶，宣導落實「室內空調不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」等3項節能規範，經發局表示，只要落實3項措施，就可省下約20%的電費，另也補助服務業隔熱設備，8月起購買「空氣門簾」、「吸頂循環扇」及「玻璃隔熱改善」等，可獲最高50%補助金，每案最多10萬元。

經發局長何怡明指出，今年度擴大宣導範圍至娛樂場所與通訊零售店等，截至9月中已調查9400家次，均符合3項節能規範，另自2014年起，每年5月至10月針對便利商店、餐館、美容美髮及百貨公司等20類指定能源用戶進行實地宣導，截至今年已累計宣導超過3萬5000家次，符合節能措施的業者比率也逐年提高。

經發局表示，今年推出「新北服務業隔熱設備補助計畫」，補助品項為「空氣門簾」、「吸頂循環扇」及「玻璃隔熱改善」，可減少冷氣外流、更加降熱，最高補助比例可達50%，申請期限至11月30日止或補助經費用罄，詳情可至新北市經發局服務業節能設備補助資訊網(https://subsidy.ntpc.gov.tw/)查詢。

蘆洲的燈來小吃店表示，自從安裝空氣門簾後，相較去年同期減少約900度電，一個月省下約2500元電費。