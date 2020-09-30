快訊

台灣勞工比南韓更血汗 全年總工時2028小時排全球第4

巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市府推省電3招 一個月可省2成電費

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北經發局宣導3項節能措施，可省下約20%的電費。圖／新北市經發局提供
新北經發局宣導3項節能措施，可省下約20%的電費。圖／新北市經發局提供

為推動節能減碳，新北市府每年針對20類指定能源用戶，宣導落實「室內空調不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」等3項節能規範，經發局表示，只要落實3項措施，就可省下約20%的電費，另也補助服務業隔熱設備，8月起購買「空氣門簾」、「吸頂循環扇」及「玻璃隔熱改善」等，可獲最高50%補助金，每案最多10萬元。

經發局長何怡明指出，今年度擴大宣導範圍至娛樂場所與通訊零售店等，截至9月中已調查9400家次，均符合3項節能規範，另自2014年起，每年5月至10月針對便利商店、餐館、美容美髮及百貨公司等20類指定能源用戶進行實地宣導，截至今年已累計宣導超過3萬5000家次，符合節能措施的業者比率也逐年提高。

經發局表示，今年推出「新北服務業隔熱設備補助計畫」，補助品項為「空氣門簾」、「吸頂循環扇」及「玻璃隔熱改善」，可減少冷氣外流、更加降熱，最高補助比例可達50%，申請期限至11月30日止或補助經費用罄，詳情可至新北市經發局服務業節能設備補助資訊網(https://subsidy.ntpc.gov.tw/)查詢。

蘆洲的燈來小吃店表示，自從安裝空氣門簾後，相較去年同期減少約900度電，一個月省下約2500元電費。

延伸閱讀

桃園新增2本土登革熱個案 研判從新北三峽感染

桃園登革熱累計19例 今再添2例夫妻曾到新北三峽種菜

新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

10天未繳停車費可拖吊　新北迄今已拖吊124輛廢棄車輛

相關新聞

公司辦員工烤肉趴未收殘局 北市環保局開罰最重6千元

中秋連假將至，有PTT網友爆料，有民眾在台北民權大橋下方舉辦烤肉趴，事後卻未收拾「殘局」。台北市環保局已掌握相關資料，的...

新北市府推省電3招 一個月可省2成電費

為推動節能減碳，新北市府每年針對20類指定能源用戶，宣導落實「室內空調不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」等...

金山幅員廣獨居老人購餐難 公所連5年送午晚餐兼探視

新北市金山區由於地處偏遠，幅員廣闊，長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居老人送餐服務，今年邁入第...

台北設市百年邀歷任市長交流 陳、馬、郝、柯明將同台

2020是台北市設市滿百年，北市推出設市百年系列活動，將於10月1日在西本願寺廣場樹心會館舉辦設市百年交流活動，邀歷任市...

中秋賞月 北市推9處河濱公園

台北市工務局今天表示，中秋連假將屆，遼闊河濱公園是賞月最佳地點，不僅可賞月，還能先赴周邊景點遊玩，推薦地點包含大佳、成美...

台北白晝之夜、金曲獎周六登場 加開2公車班次疏散人潮

2020台北白晝之夜及金曲獎活動將於10月3日台北流行音樂中心及周圍舉辦，配合活動進行，除了附近市區道路、停車、自行車將...

北市南港大坑溪遭黃水汙染 元凶為勝岳營造工地

台北市環保局昨天接獲南港區民眾檢舉，指大坑溪宜興橋附近，遭不明黃色泥水汙染，稽查人員立即抵達現場追蹤排放源，1小時即查到...

台中國光里今中秋晚會 同步發「福正宮」獎學金

台中市南區國光里今天晚上將舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，有社區精彩表演活動與多達300項摸彩品外，並首度在中秋晚會中頒發「...

李登輝奉安典禮活動 10月6日、7日汐止交管

前總統李登輝7月30日辭世，10月7日奉安典禮後將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。警方今天表示，6日預演及奉安典禮當天，...

柯文哲招商南北環 再提雙子星案將設廉政平台公開透明

北市府今舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平台」說明會，台北市長柯文哲也出席並表示，捷運南、北、東...

10月同志月 北市第2座彩虹地景市民廣場亮相

配合10月同志月及10月31日同志大遊行，北市府今天表示，第2座彩虹地景「彩虹起跑線」即日起亮相，地點在市民廣場；另將推...

社子島環評無共識擇期再審 仍卡居民對立 市府欠缺溝通

社子島開發案今天二階環評第5場次審查。環評委員幾乎一致意見，認為市府欠缺與居民溝通，造成兩派對立。由於今天的社子島二階環...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

藍綠攻守易位 藍議員搬「非法定社福預算」槓陳其邁

六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。