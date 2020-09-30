瑞芳八仙宮通免費巴士 欣賞八分寮美景

位在瑞平公路上的八仙宮，已有上百年廟史，在傑魚里辦公室與新北市議員林裔綺、區公所的爭取下，每天有免費巴士F803兩班往返，而八仙宮將在中秋節成立促進協會，希望推廣八分寮地區的藥草農業與茶葉文史，更有盛大摸彩，歡迎民眾參與。

傑魚里長周清標表示，八仙宮，位在瑞平公路上的山區，不僅看得到海上宛如黃金鼠的基隆嶼，一旁的山峰更似元寶的形狀，相當引人注目，而這個超過百餘年的廟宇，透過整修與環境美化，希望成為傑魚里的宗教文化亮點。

八仙宮主委楊文旭表示，為了推廣主神神農大帝的精神，八仙宮將在10/1中秋節晚上成立促進協會，除了將發展藥草食農教育，根據文獻記載，全台第一棵種植茶樹的歷史紀錄，也希望透過協會發揚傳承，當天除了有八點檔明星相見歡及摸彩活動，更有免費接駁巴士接送上下山，自下午15:00每四十分鐘一班，行經區民廣場、麥當勞、傑魚里活動中心，歡迎民眾能共同盛會。

八仙宮除了在中秋節活動有巴士接送外，自下半年開始，平日9:10及15:10在區民廣場都有F803免費巴士可供乘坐，歡迎民眾多加利用，參拜祈福順道欣賞八分寮美景與農業文史。