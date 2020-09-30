中秋暖心又暖胃 石門區長送月餅關懷獨老

擔憂獨居長輩一人居住，迎接闔家團圓的節日，少了過節氛圍，石門區長林俊宏與里長一起帶著應景的柚子與月餅關懷獨老，希望在佳節前給予暖心的祝福與陪伴，也期待長輩們吃下公所準備的佳節食品都可以暖心又暖胃。

石門區長林俊宏說，中秋佳節將近，獨自居住的長輩無法感受佳節氣氛，為了要為將中秋氛圍傳遞，帶著伴手禮柚子以及月餅要前往獨居長輩家中，希望為長輩們送上佳節祝福之餘，也要給予最溫暖的關懷。

獨居長輩看到區長的到來都相當開心，每到闔家團圓的佳節前，區公所都會擔心獨老獨自居住，無法感受到佳節熱鬧，也因為簡單過日子就隨便吃吃，因此總會帶來應景的小禮品，增添節慶氣氛，而常常前來關心的里長也代表獨居長輩們表達感謝。

德茂里長花文發說，與志工定期都會到獨老家中關懷訪視，而過年過節區長更是會代表市長前來致贈秋節祝福，真的是相當溫暖，就是希望透過日常訪視與佳節陪伴，為獨居長輩帶來滿滿的溫暖，讓獨老的中秋佳節不孤單。