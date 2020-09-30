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淡水荒廢空地變成公園 民眾休憩好去處

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區中正路一段與淡海路荒廢空地，經市議員陳偉杰爭取改善，目前煥然一新成公園綠地。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中正路一段與淡海路荒廢空地，經市議員陳偉杰爭取改善，目前煥然一新成公園綠地。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區中正路一段與淡海路25巷附近，有一塊荒廢空地雜草叢生，今年初油車里長唐儷樺向市議員陳偉杰陳情，經市議員陳偉杰爭取改善，目前煥然一新成公園綠地，除有平坦草皮與步道，還有長者休憩的座椅，附近居民可以多加使用。

油車里長唐儷樺說這塊空間，過去有超過四年的時間，都閒置沒有使用每到了夏天就會有許多蛇跑到附近民宅中，造成環境問題，現在終於改善。

市議員陳偉杰說，這塊地過去是油車里1號公園，但在多年前歸國有財產署管轄之後，就荒廢許久，他認為這麼好的一塊綠地不該閒置，也幫助里長向市府爭取美化加以運用，讓附近居民有好的休憩環境。

市議員陳偉杰指出，這一塊土地有1500多坪，連接中正路一段與淡海路，現在成為綠地加步道，除了讓閒置國有地活化，也成為淡海路的居民通往中正路一段的便利步道。

此外這裡除了增設座椅之外，原本的樹木都保持原狀留下來正好可以做為乘涼使用，而未來里長也希望可以增設一些長者或是兒童的設施，讓公園更加完善。

淡水 國有地

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