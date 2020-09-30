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金山幅員廣獨居老人購餐難 公所連5年送午晚餐兼探視

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝
金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝

新北市金山區由於地處偏遠，幅員廣闊，長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居老人送餐服務，今年邁入第5年，固定每周一至周五由志工派送午餐及晚餐，並且發送饅頭、麵包等代餐供長者假日食用。區長廖武輝今天訪視獨居老人，並送中秋禮盒慰問，老人反映都說送餐很好，幫助他們很大。

金山區永興里獨居長者賴老先生今年79歲，因手術開刀致行動不便，又家住偏遠山區，賴老先生今天表示，非常感謝金山區公所媒合送餐服務，讓他不用擔心吃飯的問題，他覺得很溫暖。他說，9月初因未正常服藥造成身體不適送醫，公所也到醫院探視。

金山區長廖武輝表示，今天除發送中秋節4天連續假期代餐及應景的中秋月餅和柚子外，還特別募集許多民生物資，慰問金山區獨居老人，也感謝促進會多年來與公所合作辦理老人營養餐飲服務，不只設計合適的餐飲內容，還進一步了解及關懷長者們的日常生活，協助連結醫療照護及社會福利網絡。

金山區65歲以上人口數為3566人，老年人口比率約16.8%，有時獨居長者可能在家裡跌倒或未正常服用藥物致身體不適，送餐人員會到長者家裡送便當，探視發現有異狀，都立即通報公所並聯絡救護車送醫，有多位長者因此及時獲救。

金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝
金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝
金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝
金山幅員廣獨居老人購餐難，公所連5年送午晚餐，區長廖武輝探視。記者游明煌／翻攝

獨居老人 金山 中秋節

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