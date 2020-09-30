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台北設市百年邀歷任市長交流 陳、馬、郝、柯明將同台

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市文化局今年7月舉行回到1920台北設市百年系列活動開跑記者會。圖／北市文化局提供
北市文化局今年7月舉行回到1920台北設市百年系列活動開跑記者會。圖／北市文化局提供

2020是台北市設市滿百年，北市推出設市百年系列活動，將於10月1日在西本願寺廣場樹心會館舉辦設市百年交流活動，邀歷任市長、議長到場，文化局表示，邀請對象包含許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任市長，及陳建治、吳碧珠、陳錦祥等前、現任議長，邀請對象揭允諾出席，不分藍綠同台交流。

北市文化局表示，為紀念台北市設市百年，台北市立文獻館辦理設市百年紀念特展，並於10月1日上午邀請許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任市長，及陳建治、吳碧珠、陳錦祥等前任及現任議長出席觀展，並交流分享，目前貴賓皆應允出席。

交流活動將於明天上午10點燈場，台北市長柯文哲將在9點30分接受聯訪，10點進行貴賓導覽，預計10點半至11點25分讓歷任市長、議長現場交流，並拍攝大合照，活動至11點30分結束，屆時將出現陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲4人同台畫面，也引發外界關注。

文化局舉辦「回到1920台北設市百年」系列活動，活動自今年7月開跑，串聯西門町、大稻埕、昭和町聯合籌劃系列活動，包含設市百年紀念特展、街區主題活動及臺北老屋影像徵件展覽，並結合台北古蹟日活動，策劃史蹟導覽活動，讓民眾認識臺北市的文化資產、巷弄及聚落，及市府近年來在文化資產保存、再利用及推動老房子文化運動之成果。

展覽部分，西本願寺廣場樹心會館在7月23日至10月31日推出「世紀旅程—台北設市百年紀念特展」；青田街和溫州街區在9月18日至10月18日推出「昭和町假期—創意街區系列活動」；新文化運動紀念館將在10月11日推出「青年的誕生—文協百年特展」。

北市 文化局 郝龍斌

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