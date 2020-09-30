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公司辦員工烤肉趴未收殘局 北市環保局開罰最重6千元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT

中秋連假將至，有PTT網友爆料，有民眾在台北民權大橋下方舉辦烤肉趴，事後卻未收拾「殘局」。台北市環保局已掌握相關資料，的確有公司舉辦員工烤肉趴，但事後卻未將垃圾、廚餘清理乾淨，環保局確定將依照「廢棄物清理法」開罰最重6000元罰款。

這也是今年秋節連假前後，北市環保局因民眾烤肉影響環境首件開罰案例。

有網友於PTT爆料，有民眾在民權大橋下提前舉辦秋節烤肉趴，不過烤完肉之後，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至炭火也還沒滅，就不見人的蹤影。台北市環保局看到民眾在網路爆料後，立即展開調查，環境清潔管理科長黃寬助說，環保局目前已經掌握行為人，將針對「廢棄物清理法」，依情節輕重，開罰最重6千元罰款。

網友在PTT貼出數張照片，只見照片中盡是根本還沒收拾的烤肉用品、廚餘垃圾及酒瓶酒罐，原PO表示，27日當天約傍晚5點至9點間，看見有一大群約5、60名年輕人聚集在台北觀山河濱公園、民權大橋下方，直到原PO於10點多再回到該地時已不見人的蹤影，但卻留下滿地垃圾未清理。

黃寬助表示，民眾烤肉，若被稽查行為人有亂丟垃圾、菸蒂等違規情事，將依照「廢棄物清理法」第27條，開罰1200元至6000元不等罰款，這起烤肉趴影響環境程度嚴重，將開罰最重6千元罰款。

北市環保局也列出北市熱門賞月景點，包括大安森林公園、國父紀念館、中正紀念堂、大湖公園等地點，將加派人力做好所轄範圍的環境清潔維護工作，環保局也將加強各場所周邊道路整潔。並派員加強巡查與取締，防止任意棄置垃圾、菸蒂或垃圾滿溢等情事發生。

提醒民眾，在外野餐賞月的當下，隨手做環保，除自備環保餐具，避免使用一次性及美耐皿餐具外，並掌控合宜的食物量，減少廚餘產生與造成浪費，垃圾做好垃圾分類且勿隨意棄置，分別放入賞月場所設置的資源回收桶、廚餘桶及垃圾桶中。

烤肉 北市 廚餘 中秋

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