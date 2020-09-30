中秋賞月 北市推9處河濱公園

台北市工務局今天表示，中秋連假將屆，遼闊河濱公園是賞月最佳地點，不僅可賞月，還能先赴周邊景點遊玩，推薦地點包含大佳、成美、延平（大稻埕碼頭）等9個河濱公園。

氣象專家吳德榮指出，10月1日大台北及東半部賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯機率看見月亮。

台北市工務局水利處推薦9處河濱公園，包含大佳、美堤、成美、彩虹、延平（大稻埕碼頭）、木柵、社子島濕地、關渡水岸公園、華江雁鴨自然公園，不僅可在遼闊河濱公園賞月，也可先赴周邊景點遊玩。

工務局表示，大佳河濱公園有共融遊戲區，美堤河濱公園除可野餐也看飛機起降或帶毛小孩在寵物專用區域內玩樂；成美河濱公園不僅賞月方便，附近還有饒河夜市以及燈光絢麗彩虹橋。

工務局指出，彩虹河濱公園可看到101大樓，若想賞月及看夕陽，延平河濱公園的大稻埕碼頭更是首選，碼頭廣場有貨櫃市集提供各種異國美食。

工務局表示，關渡水岸公園也很適合賞月，且黃昏、夜晚都有不同景緻，周邊停滿船隻的關渡碼頭，更是北市少見獨特美景；連假期間也可赴雙園河濱公園旁華江雁鴨自然公園賞候鳥。

工務局指出，河濱公園處處有美景，民眾可在中秋連假期間到河濱公園休憩、賞月，也提醒牢記「防疫新生活」，勤洗手、人潮擁擠戴口罩，保持社交距離，安心度佳節。