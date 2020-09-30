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台北白晝之夜、金曲獎周六登場 加開2公車班次疏散人潮

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合台北白晝之夜，北市公車及客運20路線進行調整、捷運也延長營運至凌晨3時。圖／截至白晝之夜 Nuit Blanche臉書
配合台北白晝之夜，北市公車及客運20路線進行調整、捷運也延長營運至凌晨3時。圖／截至白晝之夜 Nuit Blanche臉書

2020台北白晝之夜及金曲獎活動將於10月3日台北流行音樂中心及周圍舉辦，配合活動進行，除了附近市區道路、停車、自行車將進行管制外，YouBike、公車站位及計程車排班區也將取消，北市交通局呼籲民眾多搭乘大眾運輸、交通警察大隊將加強周遭違規取締及拖吊；北市公運處調整20線公車及客運行駛動線，另加開2公車班次，疏散分流人潮。

交通局指出，配合白晝之夜及方便民眾搭乘大眾運輸，捷運板南線南港站、昆陽站往台北車站方向單向列車，將延長營運時間至隔日清晨3時，沿途行經各站僅能出站，不能進站；公車270區間車由「凌雲五村—市政府」加開00:30、01:45計2班次；公車306區間車由「舊莊—臺北橋」加開00:00、01:00、02:00計3班。

活動當天管制道路及時間，從10月3日4時起先管制市民大道8段（南港路2段41巷至北流中心旁無名巷）往東方向，6時起往西方向一併管制。下午15時起市民大道8段（興中路至向陽路）及其橫交路段（含北流旁無名巷、南港路段2段41巷、興華路、忠孝東路7段265巷、忠孝東路7段325巷）、忠孝東路7段（忠孝東路7段124巷17弄至興中路）東向外側一車道管制至10月4日上午7時止。

另外，市民大道（昆陽街至向陽路）、市民大道（興中路至南港路一段287巷4弄） 將視當天活動人潮情況啟動擴大管制；公運處指出，配合台北白晝之夜活動，北市聯營公車及國道客運有6線於10月3日清晨6時起至下午3時止，配合調整行駛動線，取消停靠3個站位。

公運處表示，3日下午3時起至隔日早上7時止將擴大交通管制範圍，市區公車及國道客運共20線需配合調整行駛動線，並取消停靠5個站位，呼籲民眾可利用臨近捷運車站、火車站搭乘台鐵、高鐵或捷運至目的地，停用公車站位也會透過「大台北公車」網頁手機版網頁及智慧站牌顯示「交管不停靠」。

配合台北白晝之夜，北流周遭道路將進行管制。圖／北市交通局提供
配合台北白晝之夜，北流周遭道路將進行管制。圖／北市交通局提供

公車 國道客運 捷運

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