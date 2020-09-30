北市南港大坑溪遭黃水汙染 元凶為勝岳營造工地

台北市環保局昨天接獲南港區民眾檢舉，指大坑溪宜興橋附近，遭不明黃色泥水汙染，稽查人員立即抵達現場追蹤排放源，1小時即查到污水是排放自舊庄街1段「勝岳營造」的新建工地，環保局將依「水汙染防治法」處3萬元至300萬元不等罰鍰，同時要求勝岳營造立即改善。

環保局表示，稽查人員接獲檢舉，大坑溪面有大面積黃色汙水後，稽查人員立刻前往民眾陳情地點，並發現溪邊涵管排放口有黃色廢泥水流入溪中，汙染河面範圍從宜興橋至金德橋大約200公尺，依水色研判，來源可能是新建工程之泥漿水，遂於周邊工地展開稽查，溯源循線查獲位於舊庄街上一處由勝岳營造承攬的新建工地，正將工地內之泥水排入工地前方雨水溝。

環保局表示，該泥水水色與汙染大坑溪的水色近似，加上雨水側溝也是流向大坑溪，判定應是該工程產生大量泥漿水，隨雨水側溝汙染大坑溪。

環保局指出，該工地施工區域的逕流廢水排放量，超過防治設備處理能力，未能有效防治及處理泥漿水，而直接排入大坑溪，由於事證明確，除依違反「水汙染防治法」第30條第1項第2款規定逕予告發，處3萬元至300萬元罰鍰外，現場也要求該公司立即停止排放，勿使廢水再排出致汙染河川。